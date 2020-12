Stante quanto riporta il Corriere di Bologna, Marco Belinelli, domenica scorsa, story8021692non ha fatto il suo esordio con la maglia della Virtus story.aspxNoneBologna, story8021854contro Sassaristory.aspxNone, per via di un problema fisico che gli sta dando qualche noia. Il giocatore, ora, dovrebbe saltare sia il match di questa settimana in Eurocup che vede le V-Nere contrapposte al Monaco, che i prossimi due di campionato contro Trieste e Treviso. La prima dell’ex San Antonio Spurs potrebbe addirittura essere il big match del 27 dicembre contro l’Olimpia Milano.