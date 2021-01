L'annuncio, nell'aria da giorni, è ora ufficiale. L'Umana Reyer Venezia sceglie di rinforzare il reparto esterni per la seconda metà di stagione mettendo sotto contratto fino a giugno Wes Clark, play-guardia ben noto agli appassionati del campionato italiano per aver disputato le ultime due stagioni tra Brindisi e Cantù. Clark arriva dalla Bundesliga tedesca, dove aveva iniziato l'annata con la maglia dei Niners Chemnitz (9 gare a 9.7 punti e 3.1 assist di media in 17' di utilizzo).

Nelle sue precedenti esperienze italiane, Clark si è fatto notare per essere un esterno con buone capacità realizzative e forte nelle situazioni di pick'n'roll: con la Happy Casa Brindisi di coach Vitucci, squadra che utilizza in maniera massiccia questa opzione offensiva, aveva cominciato la stagione con grandi numeri prima di soffrire un infortunio che finì poi con l'aprire la strada a Riccardo Moraschini, esploso come miglior italiano del campionato una volta traslato nel ruolo di point-forward. Nello scorso anno, a Cantù(14.7 punti e 3.5 assist), ha mostrato gli aspetti migliori di sé nella posizione di guardia affiancando Joe Ragland, a dimostrazione di poter essere un giocatore spendibile in entrambi gli spot sul perimetro.

Il suo ingaggio arricchisce il roster della Reyer ma costringerà anche coach Walter De Raffaele a una gestione più ampia del turnover, perché ora sono otto gli stranieri a disposizione: eliminata nella fase a gironi di Eurocup anche e soprattutto per le conseguenze del grosso focolaio di coronavirus esploso dopo la trasferta russa di Kazan, Venezia resta in corsa soltanto in Serie A, dove dovrà necessariamente far riposare due giocatori extra-comunitari per ogni partita.

