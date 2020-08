Credit Foto From Official Website

L'AX Armani Exchange Milano ha momentaneamente sospeso l'attività per l'emergere di un caso sospetto di positività al coronavirus tra la squadra. Il giocatore, asintomatico, è stato messo in isolamento. Il resto del gruppo si è sottoposto a ulteriori tamponi di controllo.

Un caso di sospetta positività al coronavirus ha costretto l'AX Armani Exchange Milano a sospendere l'attività in via precauzionale. Il giocatore, asintomatico, è stato immediatamente posto in isolamento, mentre il resto del gruppo è stato sottoposto a una nuova serie di tamponi per accertare che il contagio non abbia toccato altri elementi della squadra. L'esito dei tamponi è atteso per la serata di oggi, mercoledì 26 agosto.

L'Olimpia Milano è attesa ad aprire la nuova stagione nell'anticipo della quarta giornata della Eurosport Supercoppa 2020, in programma giovedì 27 agosto alle ore 17.00 contro l'Acqua San Bernardo Cantù: la partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming su eurosport.it e Eurosport Player.

Serie A Eurosport Supercoppa 2020, la programmazione tv: Milano-Cantù giovedì alle 17 IERI A 15:49

Play Icon WATCH Datome si presenta: "Sono qui a Milano per vincere in Italia e salire di livello in Europa" 00:01:52

Basket Eurosport e Legabasket insieme per altri due anni: nasce la Eurosport Supercoppa 2020 IERI A 13:19