Dopo la trasferta vittoriosa a Tel Aviv contro il Maccabi, l'AX Armani Exchange Milano si è goduta il primo weekend libero di questa stagione in virtù dello stop del campionato per consentire alle nazionali di scendere in campo nelle qualificazioni a Eurobasket 2022. Due giorni di puro ossigeno per la truppa di Ettore Messina che è attesa ora da un mese di dicembre infernale, fitto di partite e di viaggi per l'Italia e l'Europa: da domani, martedì 1, a mercoledì 30 dicembre, Milano disputerà 12 partite, addirittura 9 nelle prime tre settimane del mese. In tutto sono 4 sfide in Serie A e 12 in Eurolega tra recuperi e non, una serie di impegni che definiranno le reali ambizioni, almeno a livello continentale, della squadra del patron Giorgio Armani.

Gli impegni dell'Olimpia Milano a dicembre:

Martedì 1 vs Alba Berlino (ore 20.45)

(ore 20.45) Giovedì 3 vs Panathinaikos (ore 20.45)

(ore 20.45) Domenica 6 @ Varese (ore 17.30)

(ore 17.30) Martedì 8 @ Khimki Mosca (ore 16.30)

(ore 16.30) Venerdì 11 @ Barcellona (ore 21)

(ore 21) Domenica 13 vs Brindisi

Martedì 15 @ Fenerbahçe Istanbul (ore 18.45)

(ore 18.45) Giovedì 17 @ Efes Istanbul (ore 18.30)

(ore 18.30) Domenica 20 vs Sassari

Mercoledì 23 vs Baskonia (ore 20.45)

(ore 20.45) Domenica 27 @ Virtus Bologna

Mercoledì 30 vs Cska Mosca (ore 20.45)

L'Olimpia ha giocato la prima gara ufficiale lo scorso 27 agosto, in Supercoppa contro Cantù, e in poco più di 3 mesi ha disputato 25 partite fra tre competizioni, con un bilancio di 22 vinte e 3 perse. La squadra di Ettore Messina ha conquistato appunto la Supercoppa con un percorso netto, 8-0, col 6-0 nel girone e il doppio successo nella Final Four di Bologna contro Venezia e la Virtus Segafredo; in campionato è capolista imbattuta con 9 vittorie in altrettanti impegni; in Eurolega il bilancio dice 5-3, con successi preziosi a Monaco di Baviera, a Tel Aviv e col Real Madrid, e probabilmente un unico neo il ko casalingo con la Stella Rossa. In generale si può parlare di percorso positivo finora, ma adesso arriva il bello.

Malcolm Delaney, il canestro della vittoria di Milano a Tel Aviv

Le quattro gare di campionato sono molto difficili, ancor di più perchè arriveranno dopo un doppio impegno settimanale in Eurolega: domenica 6 dicembre Milano avrà il derby a Varese, sulla carta una partita abbordabile ma che può diventare insidiosa considerato che prima ci sono due impegni interni contro Alba Berlino e Panathinaikos, due avversarie altrettanto abbordabili ma in un buon momento di forma e quindi da non sottovalutare. La settimana successiva, quella di Sant'Ambrogio (il 7), l'AX Armani Exchange avrà due trasferte complicate: martedì 8 sarà a Mosca per il recupero col Khimki, poi volerà a Barcellona per sfidare la capolista di Eurolega venerdì sera, e di ritorno domenica 11 al Forum arriverà la Happy Casa Brindisi, al momento la miglior squadra di Serie A esclusa appunto Milano (8-1 per la squadra di Vitucci nelle prime 9 gare). La terza settimana di dicembre sarà altrettanto impegnativa: Milano sarà a Istanbul per il doppio turno contro Fenerbahce e Anadolu Efes (martedì e giovedì), due squadre finora discontinue ma ricche di talento, poi la domenica ci sarà un'altra gara in casa molto ostica contro la Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco.

Negli ultimi 10 giorni del mese le gare saranno "solo" 3 ma, con in mezzo le festività, non saranno certamente semplici, anzi: mercoledì 23, prima di Natale, a Milano arriva il sorprendente Baskonia di Achille Polonara, sette giorni dopo, il 30, al Forum sbarcherà il CSKA Mosca di Daniel Hackett e del grande ex Mike James. In mezzo, domenica 27, subito dopo Natale, l'AX Armani Exchange sarà di scena alla Segafredo Arena per l'attesissimo big match contro la Virtus Bologna, rafforzatasi con l'innesto di Marco Belinelli.

Insomma, un mese pienissimo, un tour de force importante in cui anche lo stress per i viaggi e il rischio dovuto al Covid saranno incognite da non sottovalutare: l'Olimpia Milano è costruita per superare anche questi ostacoli, per la truppa di Messina sarà un bell'esame da superare.

