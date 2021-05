Happy Casa Brindisi - Allianz Pallacanestro Trieste 86-54

A cura di Davide Fumagalli. C'è ancora meno partita in gara 2 al PalaPentassuglia dove la Happy Casa Brindisi asfalta 86-65 l'Allianz Trieste e fa 2-0 nella serie dei quarti di finale playoff dopo l'85-64 di gara 1 meno di 24 ore prima. Questa volta la squadra di Fran Vitucci parte bene, mette subito un margine in doppia cifra e sotanzialmente gestisce fino alla fine, tra una fiammata e l'altra. Ancora una volta devastante la superiorità a rimbalzo, 53 a 31 (15 in attacco), che permette ai padroni di casa di "annullare" le 16 palle perse: Brindisi chiude 9 su 23 da tre, soprattutto 19 su 22 ai liberi, e ha un Perkins devastante da 17 punti, un positivo Gaspardo da 16 e un Willis dominante con 11 punti, 9 rimbalzi e due schiacciate tonanti. Non influisce la serata "calma" di Harrison, 10 punti, e della coppia Thompson-Bostic, 6 per entrambi.

E' invece un incubo la gara 2 di Trieste che non è mai in partita e, aldilà del saldo a rimbalzo, incappa in una serata nera al tiro: 39% da due e 3 su 19 da tre, oltre al 9 su 14 ai liberi. Alla fine la nota lieta è Davide Alviti, 14 punti, in risalita rispetto a gara 1, bene anche Upson, 11 punti, mentre Henry chiude a zero (0 su 12 al tiro) e Doyle finisce con 8 punti e tanti problemi di falli. Lunedì si tornerà in campo per gara 3 alle 19 all'Allianz Dome: primo match point sulla racchetta per Brindisi che nella sua storia non ha mai passato il primo turno dei playoff.

Brindisi : Thompson 6, Willis 11, Udom 7, Visconti 5, Gaspardo 16, Harrison 10, Zanelli 5, Guido, Perkins 17, Bostic 6, Cattapan, Krubally 3. All. Vitucci.

: Thompson 6, Willis 11, Udom 7, Visconti 5, Gaspardo 16, Harrison 10, Zanelli 5, Guido, Perkins 17, Bostic 6, Cattapan, Krubally 3. All. Vitucci. Trieste: Fernandez 4, Da Ros, Alviti 14, Laquintana, Upson 11, Grazulis 7, Arnaldo, Doyle 8, Henry, Cavaliero 1, Delia 7, Coronica 2. All. Dalmasson.

