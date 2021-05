Allianz Pallacanestro Trieste - Happy Casa Brindisi 77-79

Di Davide Fumagalli. Brilla la "Stella del Sud": per la prima volta nella sua storia Brindisi supera un turno di playoff e accede alle semifinali. La Happy Casa completa lo "sweep" battendo 79-77 in gara 3 a domicilio una coriacea Allianz Trieste, dopo aver dominato i primi due episodi della serie al PalaPentassuglia. La squadra di Frank Vitucci deve faticare più del previsto, come prevedibile, ma alla fine si impone grazie ai 19 punti di un costante Nick Perkins, ai 15 con 8 rimbalzi di Willis e ai 13 con 5 assist di Thompson, pur in un match difficile sia per Bostic, 10 punti ma 1 su 7 da tre, sia per Harrison, 5 punti tutti dalla lunetta e 0 su 6 dal campo. Dall'altra parte Trieste cede con grande onore, per una volta vince la lotta a rimbalzo, 43-40, ma paga le 16 palle perse e il differenziale ai liberi tentati (10 su 13 contro 22 su 28): non basta un ottimo Myke Henry, trascinatore con 22 punti e 7 rimbalzi, anche se troppo solo, se consideriamo che 6 degli 11 punti di Cavaliero sono arrivati a gara praticamente decisa. La sensazione è che per Trieste sia arrivata la fine di un ciclo con coach Dalmasson, ma resta l'ottimo campionato fatto, playoff compresi. Prosegue invece l'annata della Happy Casa che in semifinale attende la vincente tra Virtus Bologna e De'Longhi Treviso.

Perkins con la schiacciata decisiva, Brindisi avanti

Trieste : Fernandez 4, Da Ros 2, Alviti 2, Laquintana 6, Upson 6, Grazulis 9, Arnaldo ne, Doyle 7, Henry 22, Cavaliero 11, Delia 8, Coronica. All. Dalmasson.

: Fernandez 4, Da Ros 2, Alviti 2, Laquintana 6, Upson 6, Grazulis 9, Arnaldo ne, Doyle 7, Henry 22, Cavaliero 11, Delia 8, Coronica. All. Dalmasson. Brindisi: Thompson 13, Willis 15, Udom 3, Visconti ne, Gaspardo 5, Harrison 5, Zanelli 6, Guido ne, Perkins 19, Bostic 10, Cattapan ne, Bell 3. All. Vitucci.

Thompson ruba palla e si invola per la schiacciata

