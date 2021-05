Virtus Segafredo Bologna - De' Longhi Treviso 91-72

Di Marco Arcari. La Virtus Segafredo Bologna comincia con una vittoria senza diritto di replica i Playoffs di LBA. Trascinata dagli assist di Milos Teodosic (9 assist, record per un giocatore delle V-Nere in un match di Post-Season, ma anche 100% dal campo) e dai punti di Marco Belinelli, oltre che dei due centri, la squadra di coach Djordjevic non fa sconti a una De’ Longhi che cala nel momento in cui non è più sorretta dal tiro pesante. Ritmi alti fin dalla palla a due, con Belinelli che concede un po’ troppo spazio ai tiratori ospiti ma, al contempo, tenta di piazzare giocate importanti per mettere in crisi la difesa della De’ Longhi. La precisione da oltre l’arco dei 6.75 è lodevole solamente per la squadra di coach Menetti, con la Virtus che sparacchia un po’ a salve e difende con troppa sufficienza (10-13 al 5’). Belinelli (10 nella frazione) ritorna a mettersi in proprio, sparando 2 triple consecutive, ma è soprattutto Amar Alibegovic a lanciare il tentativo di fuga bianconera con 5 punti in fila (22-17). Teodosic, in uscita dalla panchina, corona un break di 7-0 e i primi 10’ si chiudono così sul +10 per la Segafredo (27-17).

Matteo Imbrò, da buon capitano, tenta di guidare la riscossa biancoverde sparando 2 bombe in rapida successione, mentre l’attacco bolognese si arresta un po’, trovando qualche persa di troppo. Michal Sokolowski prosegue in una serata da playmaker occulto, eppure è Christian Mekowulu a fare la differenza per il 32-29 al 14’. Treviso non si arresta da oltre l’arco (9/17 dopo 17’), ma il rientro sul parquet di Belinelli coincide con un altro allungo delle V-Nere (44-35), complici anche 2 triplone di Teodosic. Nonostante Julian Gamble sia un fattore importante nel pitturato avversario, una serie incredibile di palle perse (14 in metà gara) costringe la Virtus a chiudere solo sul +5 (48-43) il 1° tempo.

I turnovers limitano molto l’attacco casalingo anche in apertura di ripresa, ma la fisicità di Gamble rimane esuberante, mentre Giampaolo Ricci si sblocca con quei 5 punti consecutivi che tengono a debita distanza gli avversari (58-49). La squadra di coach Djordjevic continua a far vedere il meglio e il peggio del proprio repertorio, con un Alessandro Pajola (8 nel quarto) che si conferma prontissimo per essere molto più di un backup di Teodosic e difensore d’élite. La pressione difensiva di Treviso è asfissiante e la squadra di coach Menetti lavora molto bene anche sulle linee di passaggio. Il problema rimane la fase offensiva, anche perché Bologna chiude bene il pitturato e accetta di scommettere sulle percentuali da lontano degli avversari (70-54 al 28’).

David Logan è cestisticamente eterno e si carica sulle spalle tutto l’attacco della De’ Longhi: che si tratti di bombe dal palleggio e in spot-up, oppure di assist illuminanti per i compagni, fa poca differenza. Vince Hunter sostituisce però al meglio Gamble, facendo a fette la difesa avversaria e calamitando al meglio i preziosi assist del solito Teodosic (80-68 al 34’). È la vittoria di una Virtus che chiude con 29 assist (record societario ai Playoffs) e in cui è davvero complicato trovare un MVP. Bologna controlla perfettamente il ritmo per tutti e 40 i minuti della sfida, difendendo perfettamente in area e non lasciando nulla al caso. 17+6 rimbalzi per Gamble, 16 e 4 assist per Belinelli, 17 (con 5/11 da 3) di Logan e 12 (con 8 rimbalzi) di Mekowulu.

Bologna : Deri, Belinelli 16, Pajola 8, Alibegovic 7, Markovic, Ricci 9, Adams 3, Hunter 14, Nikolic, Teodosic 11, Gamble 17, Abass 6. All. Djordjevic.

: Deri, Belinelli 16, Pajola 8, Alibegovic 7, Markovic, Ricci 9, Adams 3, Hunter 14, Nikolic, Teodosic 11, Gamble 17, Abass 6. All. Djordjevic. Treviso: Logan 17, Russell 8, Faggian n.e., Vildera, Bartoli, Imbrò 8, Piccin, Chillo, Mekowulu 12, Sokolowski 13, Akele 5, Lockett 9. All. Menetti.

