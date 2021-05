Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari 83-78

Di Davide Fumagalli. Un'altra battaglia al Taliercio e un'altra vittoria in volata dell'Umana Reyer Venezia che piega 83-78 il Banco di Sardegna Sassari anche in gara 2 e si porta sul 2-0 nella serie dei qaurti di finale playoff. Questa volta volta sono sufficienti 40' ma le emozioni non sono da meno: i lagunari rimontano il -17 del secondo quarto e poi nel finale la spuntano con due canestri clamorosi di Stefano Tonut, top scorer con 25 punti, e con la difesa di Mitchell Watt, 20, che stoppa il disperato tentativo del pareggio di Bendzius. La Reyer, che chiude con 12 su 31 da tre e 11 su 13 ai liberi, ha anche 12 punti da De Nicolao. Viceversa alla Dinamo, che ritrova in panchina Gianmarco Pozzecco dopo la sospensione, non bastano cinque giocatori in doppia cifra: Happ è il migliore con 14 punti, Bendzius ne aggiunge 12, mentre a 13 ci sono Burnell, Kruslin e Stefano Gentile. La formazione isolana domina a rimbalzo, 48 a 31, 18 in attacco, ma paga il 49% da due e soprattutto il 16 su 26 ai liberi, compresi i due errori di Bilan nel testa a testa conclusivo. Le due squadre torneranno in campo domenica sera alle 20.45 al PalaSerradimigni per gara 3.

Spaziale Stefano Tonut! Segna la triplona della vittoria in gara-2

Il match è equilibrato in avvio, Burnell e Happ danno un primo allungo a Sassari sul 17-10, poi Watt e De Nicolao rimettono davanti Venezia sul 21-19 ma al 10' è 24-21 Dinamo nonostante i problemi di falli di Miro Bilan. Nel secondo periodo la Reyer risale fino a -1 con Tonut (28-29), da lì però il Banco di Sardegna cambia marcia a partire dalla difesa, Burnell e Bendzius segnano in contropiede, Gentile colpisce da tre e Happ da sotto, e gli ospiti dilagano fin sul +17, 47-30! La Reyer è colpita ma ha una buona reazione con Chappell e Watt, e va al riposo lungo sul -10, 37-47, grazie ad una schiacciata del pivot mancino.

Che altruismo di Spissu! Regala i canestri a Burnell e Bendzius

Nella ripresa è un'altra gara, la squadra di De Raffaele cambia totalmente marcia in difesa, la Dinamo non segna praticamente mai, e grazie anche al buon impatto di Cerella arriva la rimonta: una bomba di Stone vale il -2, poi è Watt a schiacciare il sorpasso sul 53-52! Venezia arriva a +3 e al 30' conduce 57-54. L'ultimo quarto è una battaglia, Sassari risponde alla grande e vola a +5 sul 65-60 con una tripla di Gentile, poi sono le bombe di Kruslin e Burnell a tenere davanti gli ospiti. Nel finale tirato sale in cattedra Tonut che prima segna il jumper del 77-74 e poi mette una bomba siderale per l'80-75.

Mitchell Watt inchioda la schiacciata dopo una perfetta transizione

Non è però finita perchè Burnell risponde per il -2 e De Nicolao segna un solo libero per l'81-78. A quel punto Sassari ha un'ultima chance, ma Bilan fa 0 su 2 e Bendzius viene stoppato da Watt nel tentativo di tirare da fuori per il pari, una stoppata da cui nasce il contropiede di Tonut che chiude il discorso per il definitivo 83-78. Si chiude così una gara 2 ancora all'insegna dell'equilibrio: la Reyer si guadagna il primo match point per la semifinale, ma il Banco di Sardegna vorrà rispondere di sicuro, anche perchè sarebbe potuto benissimo trovarsi a sua volta sul 2-0.

Watt brucia la sirena del 1° tempo con una schiacciatona

Venezia : Tonut 25, Stone 7, De Nicolao 12, Chappell 7, Watt 20, Daye, Mazzola, Campogrande ne, Casarin 2, Fotu, Clark 5, Cerella 5. All. De Raffaele.

: Tonut 25, Stone 7, De Nicolao 12, Chappell 7, Watt 20, Daye, Mazzola, Campogrande ne, Casarin 2, Fotu, Clark 5, Cerella 5. All. De Raffaele. Sassari: Bendzius 12, Gentile 13, Kruslin 13, Bilan 5, Spissu 4, Happ 14, Katic 4, Treier, Burnell 13, Gandini ne, Chessa ne, Re ne. All. Pozzecco.

