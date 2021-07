Adesso è ufficiale:non è più un giocatore della. Una volta retrocessi in A2 , quello del classe 2022 era stato il primo nome che la società ha cercato di blindare in vista della prossima stagione, ma anche il primo nome richiesto dai vari club di Serie A. Con la seria possibilità che la retrocessione venisse confermata, ecco che lo stesso Procida sognava di andare altrove e di giocare per obiettivi importanti. Giusto per intenderci, l'ala piccola canturina si è dichiarato eleggibile per il. Mossa che certifica, a questo punto, l'impossibilità per Cantù di essere. Grazie ad una clausola dipresente sul contratto di Procida, la società brianzola riceverà 100mila euro - come indennizzo per l'interruzione del contratto - dalla società che ingaggerà il giocatore.