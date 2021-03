Basket

Basket, Serie A: 22 punti per Tyler Kalinkoski, il suo season high

Massimo in campionato per Tyler Kalinkoski che segna 22 punti per la sua Germani Brescia nell'anticipo delle 12 contro Brindisi. Tutti suoi i primi 11 punti della squadra, poi l'ultimo ad arrendersi nel finale.

00:01:15, un' ora fa