Olimpia Milano e Virtus Bologna prosegue ora fuori dal campo. Dopo l'accordo trovato Nicolò Melli, l'AX Armani Exchange batte la concorrenza dei campioni d'Italia per Jerian Grant, Dalla finale-scudetto di inizio giugno la battaglia traprosegue ora fuori dal campo. Dopo l'accordo trovato con Pippo Ricci per il passaggio in biancorosso (annuncio atteso alla fine del torneo preolimpico di Belgrado) e il forte interessamento comune per, l'AX Armani Exchange batte la concorrenza dei campioni d'Italia per giocatore inizialmente accostato alle Vu nere ma ora in dirittura d'arrivo nella squadra di coach Ettore Messina.

I rumors, anticipati dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono stati poi confermati anche da Sportando: Grant ha trovato l'accordo con l'Olimpia e l'annuncio è atteso a breve. Sempre secondo Gazzetta, la mossa di mercato potrebbe suggerire un possibile addio a Kevin Punter, le cui richieste economiche per il rinnovo contrattuale sarebbero superiori all'offerta messa sul piatto da Milano. Grant è sì una combo-guard, ma in realtà il suo ruolo primario è quello di playmaker.

Esterno statunitense classe 1992, 196 cm per 91 kg, Grant è reduce dalla sua prima esperienza in Europa con la maglia del Promitheas Patrasso, in Grecia, dove ha raggiunto le semifinali playoff, perse 3-2 contro il Lavrio (14.8 punti, 6.9 assist e 4.2 rimbalzi con il 38.5% dall'arco). Scelto con la numero 19 al draft del 2015, vanta cinque stagioni in NBA tra New York, Chicago (la sua esperienza migliore), Orlando e Washington. Appartiene a una famiglia di cestisti: è figlio dell'ex giocatore Harvey Grant e nipote dell'ex-stella di Bulls e Lakers, Horace Grant. Il fratello maggiore, Jerian, visto anche a Brindisi, ha giocato con lui a Patrasso nell'ultima stagione, mentre il fratello minore, Jerami, è reduce da una grande annata in NBA con i Detroit Pistons, in cui è stato in lizza per il premio di Most Improved Player.

