Fortitudo Bologna fa i conti, con numeri molto gravi, delle perdite provocate dalla stagione disputata a porte chiuse per la pandemia di coronavirus, numeri che, nei giorni scorsi, hanno spinto il presidente, Christian Pavani, le perdite della Fortitudo ammonterebbero a circa due milioni di euro, derivanti in gran parte dai tantissimi pre-abbonamenti venduti (più di 4.000) ma ormai impossibili da onorare. Dopo il blocco degli stipendi annunciato nella giornata di ieri (mercoledì 19 marzo) per gli scarsi risultati ottenuti in campionato, lafa i conti, con numeri molto gravi, delle perdite provocate dalla stagione disputata a porte chiuse per la pandemia di coronavirus, numeri che, nei giorni scorsi, hanno spinto il presidente, Christian Pavani, ad annunciare un possibile addio al termine del campionato in corso . Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Repubblica di Bologna,derivanti in gran parte dai tantissimi pre-abbonamenti venduti (più di) ma ormai impossibili da onorare.

La Legabasket, e il mondo dello sport in generale, attende le decisioni del nuovo governo Draghi sugli aiuti che dovrebbero arrivare nella giornata di domani, venerdì, come specificato anche dal numero 1 della Lega, Umberto Gandini, in un'intervista concessa a Lady Radio. Fino ad oggi, lo sport professionistico non è stato toccato dai ristori per le categorie colpite dalla pandemia nonostante i tanti mesi di attività a porte chiuse.

"Lo sport sta vivendo un momento drammatico - ha dichiarato Gandini -. Le società professionistiche che stanno continuando l'attività sono partite con presupposti più ottimistici di quelli che si sono rivelati, ma stanno facendo un campionato quasi al completo senza pubblico. Sembrava che con il 'ristori 5' e l'ultimo atto del governo Conte fossero state prese in considerazione una serie di istanze del mondo dello sport, ma in queste sei settimane di governo Draghi gli interventi diretti e i provvedimenti su cui avevamo lavorato sono stati silenziati. Si parla di un provvedimento di sostegno che sarà presentato venerdì e le società di calcio, basket, rugby e altri sport sono in attesa di interventi diretti che finora non ci sono stati. La situazione è drammatica in prospettiva futura".

