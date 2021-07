Virtus Bologna batte un colpo anche in entrata. Il club campione d'Italia firma infatti un biennale con Kevin Hervey, ala forte statunitense classe 1996, ex Lokomotiv Kuban. Il giocatore ha così salutato il pubblico di fede bianconera: "Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squadra. Ci vediamo presto a Bologna per prenderci le nostre vittorie". Nella scorsa edizione dell'EuroCup, il lungo ha viaggiato a 12.4 punti e 7 rimbalzi di media, risultando uno dei migliori del Lokomotiv anche nella serie di quarti di finale contro i futuri campioni dell'Unics Kazan. Dopo i vari rinnovi, tra tutti quello di Milos Teodosic , e l'addio a Josh Adams , labatte un colpo anche in entrata. Il club campione d'Italia firma infatti un, ala forte statunitense classe 1996, ex Lokomotiv Kuban. Il giocatore ha così salutato il pubblico di fede bianconera: "". Nella scorsa edizione dell', il lungo ha viaggiato a, risultando uno dei migliori del Lokomotiv anche nella serie di quarti di finale contro i futuri campioni dell'Unics Kazan.

Dopo la certezza della chiusura del rapporto con il Lokomotiv, su Hervey c'era l'interesse di molti club, anche di EuroLega. La Virtus si è mossa però con decisione e ha ingaggiato un giocatore che il direttore generale delle Vu-Nere, Paolo Ronci, definisce molto bene: "Volevamo aggiungere fisicità e qualità atletiche in una posizione chiave come quella del numero 4, pur cercando di mantenere capacità di aprire il campo con la pericolosità al tiro, anche da tre punti. Hervey ha queste caratteristiche ed ha l’età, è un 1996, per poter migliorare tutto il proprio potenziale. Dai colloqui che abbiamo avuto con lui, abbiamo percepito grande conoscenza del mondo Virtus Segafredo e voglia di sceglierci".

Anche la carriera universitaria di Hervey rappresenta un gran biglietto da visita. 115 partite coi Mavericks di UT-Arlington (Sun Belt Conference), con 36 doppie-doppie, un'annata da senior chiusa a 20.5 punti e 8.5 rimbalzi di media, tentando anche 7 triple a partita, e il record di miglior rimbalzista e secondo marcatore nella storia dell'ateneo. 57ª scelta al Draft NBA 2018, selezionato dagli Oklahoma City Thunder, finora la sua esperienza nella massima lega a stelle e strisce è durata però solo 10 partite della stagione 2019-20. La scorsa estate la firma in Russia, col Lokomotiv Kuban, e il doppio incontro proprio contro la Virtus Bologna nella regular season di EuroCup. Hervey ha giocato però solo la gara di ritorno, mettendosi comunque in evidenza grazie a 21 punti (5/12 da 3) e 5 rimbalzi.

