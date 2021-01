Basket

Basket, Serie A: Andrejs Grazulis cancella T.J. Williams con una stoppatona

Anche nella sfida contro la Vanoli Basket Cremona, Andrejs Grazulis si conferma in un ottimo periodo di forma e rendimento. Per l'ala dell'Allianz Pallacanestro Trieste non solo i soliti punti e rimbalzi, ma anche questa stoppatona a cancellare la penetrazione di T.J. Williams.

