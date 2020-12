E' rimandato il debutto di Marco Belinelli con la maglia della Segafredo Virtus Bologna! La guardia azzurra classe 1986, reduce da una lunga esperienza in NBA, ben 13 stagioni, salterà la gara contro il Banco di Sardegna Sassari valida per la 10a giornata di Serie A a causa di un ritardo di condizione fisica: come riportato dal Corriere di Bologna il "Beli" ha lavorato a parte per tutta la settimana, senza giocare con i campagni, e ha saltato il riscaldamento prima del match contro la Dinamo, conferma definitiva che non sarebbe stato a disposizione di coach Sasha Djordjevic per la già citata gara contro la formazione di Gianmarco Pozzecco.