Alla vigilia della decima giornata di Serie A, arriva il primo cambio in panchina: la Germani Brescia si separa da Vincenzo Esposito e accoglie Maurizio Buscaglia. In concomitanza con la pausa per la Nazionale, la Leonessa ha fatto le proprie valutazioni dopo un inizio di stagione molto difficile: le sole 4 vittorie in 17 gare tra campionato ed Eurocup, e la striscia di 5 sconfitte in A, hanno spinto la proprietà a cambiare rotta in panchina. Ufficiale quindi il divorzio con Esposito, che in estate aveva firmato un rinnovo fino al 2022, e accordo sulla base di un "1+1" con Buscaglia, attualmente anche ct dell'Olanda, che nel frattempo ha risolto in maniera consensuale con Reggio Emilia, dove era vincolato fino al 30 giugno 2021 con opzione per il 2021/22.