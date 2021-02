Il miglior Christian Burns della stagione arriva quando meno te l'aspetti, dopo cinque gare saltate per un infortunio a una mano e in un matinée domenicale con tutte le dovute precauzioni del caso. Ma dal "Chris, facciamo cinque minuti dalla panchina e vediamo come va" a go-to-guy e MVP della partita il passo è breve, brevissimo: 21 punti (season-high), 9 rimbalzi e quella dose esuberante di energia sotto i tabelloni che Brescia sta disperatamente cercando da mesi, perché, al momento, i neo-arrivati Darral Willis e Jeremiah Wilson hanno ancora necessità di tempo e ambientamento.