Dopo due vittorie di fila si ferma al PalaLeonessa la risalita della Openjobmetis Varese, battuta nettamente 98-83 dalla Germani Brescia nel recupero della 16esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Il derby lombardo va così alla truppa di Maurizio Buscaglia che bissa il trionfo di domenica a Trieste e conquista il terzo successo nelle ultime quattro gare, importante per agganciare Treviso a 16 punti in zona playoff: Brescia vince la battaglia a rimbalzo, 35 a 31, soprattutto ha la metà delle palle perse, 9 contro 18, e sostanzialmente il doppio degli assist, 21 a 11. A livello individuale brillano Chery, 19 punti, Burns, 17 con 8 rimbalzi, e Willis, 16 con 9 rimbalzi. I biancorossi di Massimo Bulleri inciampano dopo due vittorie e restano fermi a 10 punti alla pari di Cantù, in fondo alla classifica: Varese chiude con un ottimo 15 su 29 da tre ma tira male da due, 11 su 29, e come detto incappa in troppe perse. Non bastano 20 punti con 6 bombe di Douglas e 15 a testa per Beane e Scola, sono 5 punti e 5 rimbalzi per l'ultimo innesto Egbunu.