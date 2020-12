Germani Brescia - Fortitudo Lavoropiù Bologna 99-85

Non poteva esserci esordio migliore per Maurizio Buscaglia sulla panchina della Germani Brescia che travolge 99-85 la Lavoropiù Fortitudo Bologna nell'anticipo della 10a giornata di Serie A. Il coach pugliese, chiamato per sostituire Enzo Esposito, conquista un successo prezioso perchè permette alla Leonessa di chiudere una striscia di 5 sconfitte in fila (9 nelle ultime 10 gare contando anche l'Eurocup) e di allontanarsi un po' dalla zona calda della classifica (3-7 il record dei lombardi). Brescia domina a rimbalzo (42 a 28), muove la palla benissimo smazzando una caterva di assist (26 contro i 12 della Effe), insacca 11 triple e ha ben sei uomini in doppia cifra: l'MVP è Drew Crawford, autore di 24 punti, bene anche Cline con 19, 12 dei quali nel primo periodo, più 14 di Ristic e Chery. Per la Fortitudo è invece un'altra serata da incubo: la squadra di Meo Sacchetti è impalpabile soprattutto in difesa mentre in attacco si affida ai lampi individuali dei vari Happ, 23 punti, Saunders, 20, e Fletcher, 12. Troppo poco per evitare il sesto ko in fila e l'ottavo in 9 gare che costringono i biancoblu di Bologna all'ultimo posto della graduatoria.

La gara del PalaLeonessa vede un avvio pimpante da parte di entrambe le squadre, Cline è mattatore per Brescia mentre la Fortitudo è ispirata da Banks che firma il 19-16, poi c'è il ritorno della Germani che con Chery va al primo riposo sul 22-19. Nel secondo periodo la Germani cambia marcia soprattutto grazie a Crawford: lo statunitense, MVP della A con la Cremona di Meo Sacchetti, completa il gioco da tre punti per il +10 (37-27) dopo i canestri di Chery e Burns, poi mette le bombe del +10 e del +13 sul 44-31. All'intervallo il tabellone dice 46-35 per la Leonessa che appare in netto controllo contro una Lavoropiù abbastanza morbida, in particolare nella sua metà campo.

Il secondo tempo si apre con un tentativo di rimonta di Bologna che, presa per mano da un ottimo Saunders, arriva fino a -4. Lì però viene ricacciata indietro dalla Germani che trova punti dai soliti Crawford e Cline, poi entrano in partita anche Chery e soprattutto Kalinoski che propiziano il break di 11-2 per il 71-57 di fine terzo periodo. Sembra finita ma la Fortitudo non ci sta, inizia l'ultimo quarto con un parziale di 10-0 con 8 punti di Fletcher e una schiacciata di Fantinelli, ed è di nuovo a -4. La rimonta però viene stoppata da due bombe siderali dell'ottimo Crawford, poi si fa vedere anche Ristic a rimbalzo e Moss reagna tutto solo in contropiede il nuovo +13. Nel finale Happ prova a tenere accesa la speranza ospite ma la Germani ne ha di più e dilaga con Ristic e le triple degli indiavolati Crawford e Cline.

Le due squadre torneranno in campo settimana prossimo per un doppio impegno: la Fortitudo martedì ospiterà Bilbao per la terza giornata di Champions League mentre mercoledì in Eurocup la Germani riceverà l'Unicaja Malaga; in campionato invece Bologna giocherà ancora sabato sera nell'anticipo sul campo di Pesaro degli ex Repesa e Delfino, Brescia invece giocherà ancora in casa domenica alle 16.30 contro la Reyer Venezia.

Brescia : Kalinoski 10, Ristic 14, Chery 14, Vitali 1, Cline 19, Bertini ne, Burns 12, Crawford 24, Bortolani ne, Moss 5, Parrillo ne, Ancellotti ne. All. Buscaglia.

: Kalinoski 10, Ristic 14, Chery 14, Vitali 1, Cline 19, Bertini ne, Burns 12, Crawford 24, Bortolani ne, Moss 5, Parrillo ne, Ancellotti ne. All. Buscaglia. Fortitudo Bologna: Aradori 9, Banks 11, Happ 23, Fantinelli 3, Saunders 20, Mancinelli 2, Palumbo ne, Withers 5, Totè, Dellosto ne, Fletcher 12, Sabatini ne. All. Sacchetti.

