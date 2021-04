Carpegna Prosciutto Pesaro - Happy Casa Brindisi 62-86

Di Davide Fumagalli. Prosegue il gran momento della Happy Casa Brindisi che si impone 86-62 sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro nella 27esima giornata, firma l'ottava vittoria di fila e si conferma capolista con 38 punti. I biancoblu, ancora senza Thompson, Perkins e coach Frank Vitucci, bloccati dal Covid, non hanno particolari problemi alla Vitrifrigo Arena e la spunta al termine di un match dominato dall'inizio alla fine: per la Happy Casa è una sorta di rivincita dato che contro Pesaro aveva perso all'andata in campionato al PalaPentassuglia e poi la semifinale di Coppa Italia al Forum. Brindisi si gode la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi di uno straripante Derek Willis, i 20 di Krubally e i 14 di D'Angelo Harrison, al rientro dopo oltre due mesi per l'operazione al ginocchio. Per Pesaro è invece la sesta scofitta nelle ultime 7 gare ma resta comunque aggrappata ai playoff, a 20 punti: il migliore è Simone Zanotti, unico in doppia cifra con 12 punti più 7 rimbalzi.

D'Angelo Harrison chiude il terzo quarto a modo suo

Serie A Derek Willis inchioda al ferro due grandi schiacciate contro Milano 11/04/2021 A 22:19

Il match vede l'Happy Casa partire a razzo, 12-4 con 9 punti di uno scatenato Willis, poi Gaspardo e due triple di Zanelli e Harrison danno addirittura il +16 sul 25-9 a Brindisi. La Carpegna Prosciutto è frastornata ma grazie soprattutto a Zanotti chiude il primo periodo a -12, poi nel secondo quarto torna in linea di galleggiamento con due triple di Eboua e 5 punti di Ariel Filloy che valgono il -8 sul 32-40. All'intervallo il tabellone dice 43-32 per gli ospiti griffato ancora da Willis.

Gaspardo con la tonante schiacciata in contropiede

La ripresa inizia con un canestro di Pesaro per il nuovo -8 poi però Brindisi, nonostante il quarto fallo di Bostic, piazza un break di 11-2 con Zanelli e la coppia Willis-Krubally, e vola fino al massimo vantaggio di +17. Per la Carpegna Prosciutto è un colpo pesante, viceversa la Happy Casa non si ferma e Harrison alza il volume sul finire del quarto: prima un gioco da tre punti in acrobazia, poi la bomba sulla sirena per il 64-45 con cui si va all'ultima pausa. Il quarto quarto è poco più di un allenamento, Brindisi fa spettacolo con Krubally e l'alley-oop di Harrison per Willis, e si arriva alla sirena conclusiva col punteggio di 86-62.

Robinson alza per la bimane al volo di Zanotti

Le due squadre torneranno in campo domenica per la 28esima giornata: Pesaro sarà di scena a Trieste mentre Brindisi ospiterà Cremona nel posticipo delle 20.45.

Pesaro : Serpilli, Filipovity 7, Robinson 9, Massenat 9, Zanotti 12, Tambone 2, Mujakovic ne, Eboua 8, Filloy 9, Cain 6, Drell. All. Repesa.

: Serpilli, Filipovity 7, Robinson 9, Massenat 9, Zanotti 12, Tambone 2, Mujakovic ne, Eboua 8, Filloy 9, Cain 6, Drell. All. Repesa. Brindisi: Harrison 14, Zanelli 9, Bostic 5, Willis 24, Bell 2, Krubally 20, Motta, Guido, Gaspardo 6, Visconti 2, Udom 4. All. Morea.

Highlights: Pesaro-Brindisi 62-86

* * *

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia 75-77

Di Marco Arcari. A breve il report completo...

Varese : Beane 20, Morse, Scola 6, G. De Nicolao 10, Ruzzier 12, Strautins 4, Egbunu 12, De Vico 3, Ferrero n.e., Douglas 8. All. Bulleri.

: Beane 20, Morse, Scola 6, G. De Nicolao 10, Ruzzier 12, Strautins 4, Egbunu 12, De Vico 3, Ferrero n.e., Douglas 8. All. Bulleri. Venezia: Casarin 2, Stone, Tonut 11, Daye 10, A. De Nicolao 10, Campogrande 4, Vidmar n.e., Clark 12, Chappell 15, Mazzola 2, Cerella n.e., Watt 11. All. De Raffaele.

Highlights: Varese-Venezia 75-77

* * *

Vanoli Basket Cremona - Fortitudo Lavoropiù Bologna 82-74

Di Daniele Fantini. A breve il report completo...

Cremona : Poeta 7, Barford 18, Lee 6, Cournooh 22, Mian 10, Williams R. 10, Williams T. 3, Hommes 6, Trunic ne, Donda ne. All. Galbiati.

: Poeta 7, Barford 18, Lee 6, Cournooh 22, Mian 10, Williams R. 10, Williams T. 3, Hommes 6, Trunic ne, Donda ne. All. Galbiati. Bologna: Aradori 2, Hunt 14, Mancinelli, Totè 25, Banks 19, Manna ne, Baldasso 8, Cusin 4, Fantinelli 2, Pavani ne. All. Dalmonte.

* * *

Germani Brescia - Acqua S. Bernardo Cantù

Di.

Brescia :

: Cantù:

* * *

Dolomiti Energia Trentino - Allianz Pallacanestro Trieste

Di.

Trentino :

: Trieste:

* * *

RIGUARDA PESARO-BRINDISI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Carpegna Prosciutto Pesaro - Happy Casa Brindisi 00:00:00 Replica

* * *

RIGUARDA VARESE-VENEZIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia 00:00:00 Replica

* * *

RIGUARDA CREMONA-FORTITUDO BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Vanoli Cremona - Fortitudo Lavoropiù Bologna 00:00:00 Replica

* * *

RIGUARDA BRESCIA-CANTÙ IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Germani Brescia - Acqua S.Bernardo Cantù 19:24-21:30 Live

* * *

RIGUARDA TRENTINO-TRIESTE IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Dolomiti Energia Trentino - Allianz Pallacanestro Trieste 19:54-22:00 Live

* * *

Serie A Tap-in incredibile di Riccardo Visconti sulla sirena del terzo quarto 11/04/2021 A 22:04