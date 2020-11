Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 87-100

La Happy Casa Brindisi non si ferma più, vince 100-87 sul campo del Banco di Sardegna Sassari nel match di mezzogiorno dell'8a giornata di Serie A, conquista il settimo successo in fila e aggancia momentaneamente l'Olimpia Milano in vetta a 14 punti. Sfida controllata praticamente dall'inizio alla fine dalla squadra di Frank Vitucci che centra la quarta vittoria in 14 confronti al PalaSerradimigni e la 13esima su 29 gare complessive contro la Dinamo: nonostante l'assenza di Derek Willis, la Happy Casa domina a rimbalzo, 45 a 27 (19 a 8 offensivi) e insacca 13 triple, quasi il doppio degli avversari (7), e ha cinque giocatori in doppia cifra. Spiccano i 24 punti di D'Angelo Harrison, 15 dei quali nel quarto periodo; bene anche Thompson, 17, e Bell, 17 con 10 rimbalzi, positivi Visconti, 10 punti, e Udom, 9 con 9 rimbalzi. Alla Dinamo non bastano i 29 punti di un clamoroso Miro Bilan (11 su 13 al tiro), i 16 di Stefano Gentile e i 13 a testa di Spissu e Burnell.

Champions League Riccardo Visconti MVP nell'esordio europeo di Brindisi: 20 punti (13 nel 4° quarto) 11/11/2020 A 22:47

Visconti per Bell, Brindisi segna allo scadere del 1° quarto

La sfida tra i due migliori attacchi del campionato non tradisce le attese, Bilan la fa da padrone con 12 punti nel solo primo periodo, Perkins risponde con altri 12, e alla fine del primo quarto è vantaggio 31-23 per Brindisi col canestro allo scadere di Bell imbeccato da Visconti. Nel secondo periodo la Happy Casa allunga fino a +15 sul 45-30 con una bomba del bollente Visconti e una schiacciata in contropiede di Thompson, Sassari però resta a galla con Kruslin, Tillman e il solito Bilan, poi Burnell segna da vicino con anche il fallo per il -10 con cui si torna negli spogliatoi, 46-56. La ripresa vede una gran partenza di Sassari, la squadra di Pozzecco accorcia pian piano lo scarto, Burnell fa la voce grossa, Spissu entra in gara e mette la tripla del pareggio sul 61-61, poi Bilan firma il vantaggio sul 63-61 (17-5 di break). Brindisi però non resta a guardare, ci pensa Thompson a firmare la replica con 10 punti consecutivi per il vantaggio 74-69 al 30'.

D'Angelo Harrison prende fuoco nel 4° periodo con 15 punti

Nell'ultimo periodo la Happy Casa trova finalmente il contributo di D'Angelo Harrison, il "bulldozer" americano segna la bomba del +8 e poi, dopo la tripla dell'86-79 di Visconti, segna 12 punti praticamente filati per il 100-87 conclusivo. La Dinamo resta in scia con Stefano Gentile e l'ultimo acuto di Bilan per il -3 sul 76-79, ma l'attacco di Brindisi è davvero infermabile e i troppi extra-possessi concessi obbligano la squadra di Pozzecco ad alzare bandiera bianca.

Udom e Visconti firmano le giocate decisive per la Happy Casa

Le due squadre avranno un doppio impegno in settimana: entrambe giocheranno mercoledì 18 novembre in Champions League - Brindisi nel recupero sul campo del San Pablo Burgos, Sassari in Danimarca coi Bakken Bears - mentre domenica prossima in Serie A la Dinamo giocherà ancora alle 12 in casa di Cremona (se la Vanoli recupera dai casi di Covid) mentre la Happy Casa ospiterà Brescia alle 19.30.

Sassari : Burnell 13, Bendzius 1, Bilan 29, Treier 2, S. Gentile 16, Kruslin 3, Spissu 13, Tillman 10, Devecchi, Martis ne, Gandini ne, Re ne. All. Pozzecco.

: Burnell 13, Bendzius 1, Bilan 29, Treier 2, S. Gentile 16, Kruslin 3, Spissu 13, Tillman 10, Devecchi, Martis ne, Gandini ne, Re ne. All. Pozzecco. Brindisi: Thompson 17, Udom 9, Gaspardo 6, Visconti 10, Harrisn 24, Perkins 15, Krubally 2, Cattapan ne, Guido ne, Bell 17, Zanelli. All. Vitucci.

Highlights: Sassari-Brindisi 87-100

Champions League Highlights: Brindisi-Darussafaka 92-81 11/11/2020 A 22:37