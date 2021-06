Segafredo Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi 78-75

Missione compiuta per la Segafredo Virtus Bologna: è finale Scudetto a 14 anni di distanza dall'ultima volta, da quella del 2007 persa contro la Mens Sana Siena. Il club del patron Massimo Zanetti chiude 3-0 la serie di semifinale playoff contro la Happy Casa Brindisi, piegata alla Segafredo Arena col punteggio di 78-75, e rimane imbattuta, 6-0 in post season: sopra le righe la prova di Milos Teodosic, autentico trascinatore con 29 punti, 5 assist e 8 falli subiti! In doppia cifra anche Gamble e Belinelli con 11 punti, prezioso anche Weems con 9. Dall'altra parte la squadra di Frank Vitucci si arrende non senza aver lottato: ottima gara da 15 punti e 9 rimbalzi di Harrison, 14 per Gaspardo e 11 con 5 assist di Thompson.

La Virtus vince la lotta a rimbalzo, 47 a 36, entrambe non brillano al tiro, ma Bologna tenta il doppio dei liberi, 35 a 19, con 26 segnati contro i 14 dei pugliesi. Con questo successo Bologna diventa la terza squadra dopo Roma nel 2014 e Sassari nel 2019 a chiudere 3-0 una serie dopo aver vinto le prime due gare in trasferta (contro Cantù e Milano rispettivamente per Roma e Sassari).

Virtus Bologna : Weems 9, Belinelli 11, Hunter 6, Markovic 6, Pajola 3, Adams ne, Alibegovic 1, Teodosic 29, Nikolic ne, Abass 2, Ricci, Gamble 11. All. Djordjevic.

: Weems 9, Belinelli 11, Hunter 6, Markovic 6, Pajola 3, Adams ne, Alibegovic 1, Teodosic 29, Nikolic ne, Abass 2, Ricci, Gamble 11. All. Djordjevic. Brindisi: Bell 7, Willis 7, Harrison 15, Gaspardo 14, Thompson 11, Perkins 5, Bostic 10, Guido ne, Cattapan ne, Udom 4, Zanelli 2, Visconti. All. Vitucci.

