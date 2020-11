Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi

A cura di Davide Fumagalli. Non si ferma la marcia della Happy Casa Brindisi che vince anche alla Segafredo Arena 98-88 contro la Virtus Bologna nella 7a giornata di Serie A e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, la terza di sempre sul campo dei bianconeri (3-8 il bilancio). Una prova sontuosa della formazione di Frank Vitucci che domina per larghi tratti del match, tocca anche il +19 nel terzo periodo (70-51) e poi nel finale scava l'allungo decisivo dopo il rientro fino a -2 (78-80) dei padroni di casa: spicca la prova di Darius Thompson, 25 punti, il suo massimo in A, bene il solito Harrison, 20, mentre è totale la prestazione di Derek Willis da 14 punti, 10 rimbalzi, 9 assist e 31 di valutazione, ad un passo dalla tripla doppia. Per la Virtus, senza l'infortunato Markovic e Awudu Abass fermato dal Covid, non bastano i 14 punti di Weems e Adams, e i 20 di Teodosic, espulso prima della fine per somma di fallo tecnico e antisportivo. Per la Segafredo si interrompe una striscia di quattro vittorie fra campionato ed Eurocup.

Il match della Segafredo Arena è fin da subito spettacolare e ad alto ritmo, Gamble e Weems rispondono agli scatenati Thompson e Harrison (17 in due nei primi 10'), e alla prima pausa Brindisi conduce 24-23. Nel secondo periodo entra in partita Teodosic, segna 7 punti filati e mette la Virtus Bologna davanti (30-29), la Happy Casa però ha un buon apporto da Udom (due triple) e Gaspardo dalla panchina, e torna a +11 sul 41-30. Weems e Adams ricuciono di nuovo per la Segafredo ma Brindisi ha più birra, Willis segna tre liberi, poi Thompson e Zanelli fanno di nuovo +8 e all'intervallo è vantaggio 50-40 per i ragazzi di Vitucci.

Nella ripresa ci si attenderebbe un avvio furioso della Virtus e invece è la Happy Casa a partire meglio e a volare sul +18 (61-43) con due bombe di Willis! Il vantaggio resta in abbondante doppia cifra, poi Brindisi arriva al massimo scarto, +19 sul 70-51, con liberi di Harrison. Con la Segafredo però non è mai finita e infatti la squadra di Djordjevic si rimette in carreggiata: Teodosic con due triple e Adams firmano il -11 e poi, dopo il -11 del 30' sul 65-76, la Virtus ricuce quasi del tutto in avvio di quarto periodo con le bombe di Ricci e ancora Teodosic, e col gioco da tre punti in penetrazione di Pajola per il -2 sul 78-80. Bologna però non trova il sorpasso con Adams dall'arco, Thompson invece si inventa un canestro di tabellone per il +4, e poi sono ancora Thompson da tre, Perkins e Gaspardo a rimettere il +10 sul 90-80. Poco dopo Teodosic commette fallo antisportivo e viene espulso, Willis segna dall'arco il +14 e di fatto la gara si chiude.

La Segafredo Bologna, ferma a 8 punti in classifica (4-3), tornerà in campo mercoledì in Eurocup in casa del temibile Lokomotiv Kuban (ore 17.30), mentre in campionato giocherà di nuovo sabato sera alle 20 in casa contro Pesaro. Brindisi invece avrà l'esordio in Champions League mercoledì alle 20.30 in casa col Darüssafaka mentre in campionato giocherà domenica 15 novembre alle ore 12 a Sassari.

Virtus Bologna : Hunter 6, Weems 14, Pajola 7, Ricci 11, Adams 14, Teodosic 20, Markovic ne, Nikolic 2, Gamble 6, Deri ne, Tessitori 6, Alibegovic 2. All. Djordjevic.

: Hunter 6, Weems 14, Pajola 7, Ricci 11, Adams 14, Teodosic 20, Markovic ne, Nikolic 2, Gamble 6, Deri ne, Tessitori 6, Alibegovic 2. All. Djordjevic. Brindisi: Willis 14, Thompson 25, Harrison 20, Bell 7, Perkins 9, Zanelli 3, Guido ne, Cattapan ne, Gaspardo 8, Udom 6, Krubally 4, Visconti 2. All. Vitucci.

Dolomiti Energia Trentino-Banco di Sardegna Sassari 92-78

Di Daniele Fantini. Dopo un avvio di stagione complesso, Trento sta trovando anche in campionato la stessa solidità mostrata in Eurocup. La squadra di coach Brienza centra la terza vittoria nelle ultime quattro (in cui si infila la sconfitta molto onorevole della scorsa settimana a Milano) e prosegue la scalata della classifica affacciandosi in zona playoff, lì dove, per organico, struttura e forza di squadra, è lecito che rimanga. Il +14 casalingo contro Sassari è un risultato fin troppo modesto per il reale andamento di una partita che vede l'Aquila prendere saldamente in mano l'inerzia nella parte finale del secondo periodo (45-32 all'intervallo lungo) e affondare una lunga serie di colpi durissimi in un terzo periodo dominato sul piano agonistico, fisico ed energetico (30-17 nel parziale): la forbice si allarga fino al +29 (78-49) toccato nelle fasi iniziali dell'ultimo quarto prima di un normale calo di concentrazione che, affiancato dalla reazione di puri nervi sassarese, costruisce il 92-78 conclusivo.

Gli impegni di coppa e le tante assenze (Pascolo e Mezzanotte da una parte, Kruslin, Treier e l'infortunato Pusica dall'altra) incidono sul livello di energia che vede Trento primeggiare anche e soprattutto nella metacampo difensiva, dove forza ben 20 palle perse, annebbia le idee di Marco Spissu (solo 3 punti con 1/6 al tiro) e limita il gioco in post-up con ottimi raddoppi e l'atletismo di un JaCorey Williams voglioso di sacrificare il corpo giocando sempre di anticipo su Miro Bilan. Sassari fatica a sviluppare gioco interno e si riduce per lunghi tratti alle sole spingardate di Eimantas Bendzius, protagonista di un primo tempo infuocato con 17 dei suoi 25 punti finali (4/6 da due, 5/10 da tre). Ma quando la mano del lituano si raffredda, Bilan (8 punti, 6 rimbalzi) precipita definitivamente nel buio e Pozzecco si rende conto che la panchina, cortissima, non ha nulla da offrire, l'Aquila ne approfitta per estrarre gli artigli e infilare i colpi del ko.

Victor Sanders si aggiudica a mani basse il premio di MVP di serata. Reduce da una partita complicata al Forum, macchiata da un'espulsione scellerata dopo pochi minuti di gioco, si riscatta con una prova da 23 punti (4/5 da due, 5/7 da tre, season-high in campionato) unità a una dedizione difensiva encomiabile, che lo porta a lavorare con ottimi risultati anche in marcatura sul pallone per annullare Spissu. La scia energetica di Sanders viene raccolta da un JaCorey Williams in versione guerrigliero (15 punti, 9 rimbalzi), ultra-tenace per reggere fisicamente contro una delle batterie di lunghi più forti del campionato. Gary Browne dimostra di aver risolto quei piccoli problemi che lo avevano limitato in coppa contro il Bursaspor sparando 15 punti con 4 triple, e Toto Forray regala un'altra serata di pura garra agonistica riempiendo il foglio con 11 punti, 4 recuperi e 6 assist.

Sassari, nervosa e frustrata come dimostrano i tre falli antisportivi e il tecnico fischiato per proteste contro Gianmarco Pozzecco, potrà ritrovare presto energie fresche: è di oggi pomeriggio l'annuncio della firma del playmaker croato Toni Katic per sostituire l'infortunato Pusica (out a lungo per la rottura del crociato), un giocatore che conosce bene coach Pozzecco, Miro Bilan e Filip Kruslin per i trascorsi comuni al Cedevita Zagabria tra il 2015 e il 2017.

Trento : Browne 15, Morgan 7, Martin 8, Maye 13, Williams 15; Conti, Ladurner, Sanders 23, Forray 11. N.e.: Lechtaler. All.: Brienza.

: Browne 15, Morgan 7, Martin 8, Maye 13, Williams 15; Conti, Ladurner, Sanders 23, Forray 11. N.e.: Lechtaler. All.: Brienza. Sassari: Spissu 3, Devecchi 11, Bendzius 25, Burnell 18, Bilan 8; Tillman 5, Re 3, Gentile 5, Gandini. N.e.: Sanna. All.: Pozzecco.

Fortitudo Lavoropiù Bologna - De'Longhi Treviso 87-98

A cura di Marco Arcari. 6° k.o. in LBA per la Fortitudo Lavoropiù Bologna, che disputa una pessima partita contro una De’Longhi Treviso tanto bella da vedere quanto essenziale nelle giocate. David Logan assoluto mattatore del match e autore di 35 punti (con 6/10 da 3), ma grandissima prova anche di Nicola Akele (18, con 7 rimbalzi e 5 assist) e Matteo Chillo (16+7). Inizia subito forte la De’Longhi, trascinata dai canestri di Logan e dalle schiacciatone della coppia Akele-Mekowulu (6-10 al 3’). La Fortitudo fatica ad assaltare il ferro avversario e, quando vi riesce, porta a casa solamente tiri liberi. Coach Sacchetti lancia allora sul parquet il neoarrivato, Wesley Saunders, ma è Akele a prendersi tutta la scena con 4 punti consecutivi (10 nel quarto), costringendo lo stesso allenatore biancoblu al timeout (11-16 al 6’). Adrian Banks si conferma certezza offensiva anche nei momenti più complicati della Lavoropiù, realizzando la bomba che vale il vantaggio dei padroni di casa (22-20), ma è Saunders a risvegliare totalmente l’attacco bolognese, per il 27-24 con cui si chiude il 1° quarto. 4-0 Fortitudo in apertura di frazione successiva, con Cusin sugli scudi anche in fase di non possesso, ma Logan risponde prontamente con uno 0-5 tutto personale che ristabilisce gli equilibri (31-29 al 13’). Leonardo Totè è bravo a sfruttare i mismatch spalle a canestro, ma prosegue nel suo problematico rapporto coi tiri liberi. Ci pensa allora Todd Withers, con due schiacciatone in fila, a tenere vivi i possessi dei padroni di casa. Le transizioni di Treviso fanno però male a una difesa molto vulnerabile e costringono coach Sacchetti a un altro timeout a 4’ dalla sirena del 1° tempo (38-39). I recuperi difensivi di Matteo Imbrò fanno la differenza e, insieme al gran lavoro di Chillo nel pitturato biancoblu, tengono costantemente avanti gli ospiti. Il finale di 2° quarto si trasforma in un bellissimo duello a distanza tra Aradori (10 punti nella frazione) e Logan (14), con quest’ultimo che brucia la sirena con la bomba che fissa il punteggio sul 49-54.

Logan continua a rappresentare l’unica bocca da fuoco della De’Longhi dalla distanza (3/11 da 3 per la squadra di coach Menetti), ma ciò che più colpisce è il fatto che coach Sacchetti chiami timeout dopo 48’’ dall’inizio del 2° tempo. La Effe non riesce minimamente a scuotersi, scivolando a -11 (49-60) e continuando ad assistere inerme allo show balistico di Logan. I padroni di casa si sbloccano solamente al 24’, ma Chillo prosegue in una delle migliori serate della carriera (nonché nella più classica vendetta” dell’ex) e, con 5 punti in fila, lancia Treviso sul massimo vantaggio (52-69) a metà 3° quarto. Banks è l’unico giocatore della Fortitudo capace di impensierire gli avversari ma non può comunque impedire il -12 (63-75) al 30’ di gioco. La Lavoropiù paga problemi di falli da parte di diversi giocatori in apertura di 4° quarto (4 per Banks e per Saunders), oltre a non riuscire mai ad attaccare con criterio. Gherardo Sabatini realizza 9 punti in fila e tenta di ridare un senso alla sfida (74-85) quando mancano 6’ al termine dei tempi regolamentari. Treviso risponde bene colpo su colpo fino a 3’ dalla sirena. Saunders ne approfitta, lavorando bene a rimbalzo offensivo e realizzando il canestro che vale il provvisorio -7 (83-90) e costringe coach Menetti al minuto di sospensione. Ci pensano allora le bombe di Chillo e di Logan a mettere in cassaforte il meritatissimo successo della De’Longhi. Per la Fortitudo prosegue il periodo nero e risultano inutili, ai fini del risultato, i 20 punti (con 7 assist) di Banks. Tra le file di Treviso, oltre ai già citati, ottima prova dell'esordiente Michal Sokolowski, ottimo collante tra le due fasi e dato incredibile: successo che matura nonostante Christian Mekowulu abbia giocato solamente 9' (per problemi di falli).

Bologna : Banks 20, Aradori 13, Simon n.e., Dellosto n.e., Saunders 15, Fletcher 7, Palumbo n.e., Cusin 3, Withers 16, Totè 3, Sabatini 10. All. Sacchetti.

: Banks 20, Aradori 13, Simon n.e., Dellosto n.e., Saunders 15, Fletcher 7, Palumbo n.e., Cusin 3, Withers 16, Totè 3, Sabatini 10. All. Sacchetti. Treviso: Russell, Logan 35, Vildera 2, Bartoli n.e., Imbrò 9, Piccin n.e., Chillo 16, Mekowulu 6, Sokolowski 10, Carroll 2, Akele 18. All. Menetti.

* * *

