Prosegue senza intoppi la marcia dellache si impone al PalaLeonessa A2A contro lapernell'anticipo di mezzogiorno della 24esima giornata di Serie A. La squadra di, reduce dal netto successo per 91-72 in Champions League sul campo del Tofas Bursa , fatica più del previsto ma alla fine centra la quinta vittoria di fila e si porta al secondo posto solitario in classifica dietro(16-10 di record): il top scorer ècon 22 punti,piazza la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi ma l'MVP è, costante e decisivo con 18 punti, 6 rimbalzi, 8 assist e 28 di valutazione. Per la Germani diarriva il terzo ko di fila e si rimane fermi a 18 punti, a ridosso della zona playoff: importante la reazione sul -16, peccato per qualche palla persa sanguinosa nel finale. Non bastano i 22 punti di(season high), i 12 con 8 rimbalzi die i 9 di, giornataccia invece per, 0 punti con 0 su 6 al tiro, e per, 4 con 2 su 7 dal campo.