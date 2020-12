Buona la prima per Luca Dalmonte sulla panchina della Fortitudo Lavoropiù Bologna. Le rotazioni del tecnico risultano decisive per espugnare il parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro e ritrovare il successo in LBA (ma anche in generale, considerando il k.o. di mercoledì scorso contro il RETABet Bilbao). Coach Dalmonte si affida alla vecchia guardia, con Stefano Mancinelli che sembra ritornare ai fasti di un tempo, specie nel gioco in post spalle a canestro, ma dà anche fiducia, e tanta, a Leonardo Totè. Il giovane centro, peraltro uno dei tanti ex di turno, risulta alla fine MVP con un ultimo quarto da urlo: 11 punti e tanto lavoro in entrambi i pitturati. La Effe si sblocca così in Serie A dopo 6 k.o. consecutivi e aggancia Cantù e Trieste a quota 4 punti in classifica.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Fortitudo Lavoropiù Bologna 70-78

Fin dal primo possesso, Ethan Happ è il principale terminale offensivo della Fortitudo, mentre Matteo Fantinelli cerca di sfruttare al meglio l’evidente mismatch fisico con Justin Robinson (6-9 al 3’). La Carpegna si aggrappa soprattutto ai rimbalzi di Marko Filipovity e all’1vs1 con cui Carlos Delfino carica di falli la difesa ospite. Ritmi elevati ed errori da oltre l’arco dei 6.75 caratterizzano praticamente tutti gli ultimi 5’ del 1° quarto. Pesaro lavora però decisamente meglio a rimbalzo offensivo e nel pick&roll, con Delfino handler efficacissimo, ma la squadra di coach Dalmonte piazza uno 0-5 per chiudere la frazione sul 15-21.

Le palle perse continuano a limitare non poco l’attacco casalingo, mentre Mancinelli prova a ridare smalto a quello della Lavoropiù, non ottenendo però grandi risultati. Frantz Massenat diventa il go-to-guy della Carpegna Prosciutto, realizzando 8 punti consecutivi e tenendola in scia agli avversari (26-28 al 16’). Nonostante alcuni possessi complicati e qualche forzatura, i recuperi difensivi consentono alla Fortitudo – specie a Wesley Saunders – di volare in contropiede. Nessuna delle 2 formazioni trova costanza di rendimento da oltre l’arco (3/14 di squadra per entrambe), ma è proprio una bomba, sparata da Ariel Filloy, a fissare sulla perfetta parità il tabellone (34-34) prima dell’intervallo.

La ripresa si apre nel segno del duello tra Delfino e Aradori. Il primo assalta il ferro della Effe con le solite, devastanti, penetrazioni che valgono liberi su liberi, oltre a deliziare i presenti con assist illuminanti. Aradori si carica invece sulle spalle tutto l’attacco ospite, non solo come realizzatore. Il terzo incomodo tra i due è però ancora Massenat, autore di 6 punti in rapidissima successione, che tengono avanti Pesaro (47-46 al 26’). La Lavoropiù stringe le maglie difensive e ritrova la mira da oltre i 6.75, avendo anche i possessi per una fuga seria, ma Massenat non si ferma e, insieme a Filloy, ricuce le distanze in chiusura di 3° quarto (54-57). Totè diventa protagonista inatteso, caratterizzando l’ultimo periodo con grandi giocate, ma Delfino punisce con triplone dagli angoli e la parità regna sovrana anche al 35’ (67-67). Sempre Totè è ormai inarrestabile (11 punti negli ultimi 10’) e costringe più volte la panchina biancorossa al timeout, mentre Todd Withers realizza due giocate decisive: prima spara una bomba di capitale importanza e poi stoppa Delfino. Sono le giocate che valgono la vittoria, la prima dopo un filotto di 6 risultati negativi consecutivi. A Pesaro non bastano i 19 punti di Massenat e i 17 (con 5 assist) di Delfino, oltre all'immancabile doppia-doppia di Filipovity (10 e 10 rimbalzi).

Il tabellino

Pesaro : Drell n.e., Massenat 19, Filloy 5, Calbini n.e., Cain 11, Robinson 4, Tambone , Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 10, Zanotti 4, Delfino 17. All. Repesa.

: Drell n.e., Massenat 19, Filloy 5, Calbini n.e., Cain 11, Robinson 4, Tambone , Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 10, Zanotti 4, Delfino 17. All. Repesa. Bologna: Banks 12, Aradori 9, Mancinelli 5, Dellosto n.e., Saunders 8, Fletcher 3, Palumbo n.e., Fantinelli 6, Happ 11, Withers 9, Totè 15, Sabatini n.e.. All. Dalmonte.

