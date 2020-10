Basket

Basket, Serie A: Campogrande in versione MVP, 19 punti e vittoria Roma

Serata da ricordare per Luca Campogrande, romano, che firma il successo della Virtus Roma a Brescia. Per lui 19 punti, massimo in carriera in Serie A, e 5 triple a bersaglio, l'ultima per chiudere definitivamente il discorso.

