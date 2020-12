Cantù si gode il pieno reintegro di Jaime Smith, tornato in attività dopo quattro gare di stop per un problema muscolare: il playmaker biancoblù fornisce esperienza, solidità e lucidità in regia con 26' di livello dalla panchina, scrivendo 14 punti e 4 assist. Positiva l'intraprendenza di Jazz Johnson (15), la solita vivacità sotto canestro di Sha'Markus Kennedy (14 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate) così come la poliedricità di Maarty Leunen , forse vero MVP silenzioso grazie a una serata all-around da 6 punti, 12 rimbalzi e 7 assist serviti. Promettente la prova di Gabriele Procida dalla panchina (5 punti un 16' ma sempre più a proprio agio sul parquet) così come la lenta scoperta di Kavell Bigby-Williams : dopo il debutto incolore della scorsa settimana, il centro inglese fornisce solidità e forza fisica nel verniciato piazzando 9 punti e 5 rimbalzi in 13'.

La Reggiana vede invece spegnersi una mini-striscia di due vittorie consecutive che le aveva permesso di guidare un quartetto al diretto inseguimento della Virtus Bologna al quarto posto in classifica: la squadra di coach Antimo Martino paga una serata di mani freddissime al tiro (a uno scarso 46% da due si affianca un gelido 3/20 dall'arco), i problemi di falli prematuri di Joshua Bostic (soltanto 23' in campo) e l'inefficacia della zona 3-2 tentata in diverse occasioni come arma tattica per strappare agli avversari un'inerzia mai realmente avuta tra le mani. Detto dei nervosismi di Bostic (comunque autore di 13 punti con 6/14 al tiro), è forse tardivo il risveglio di Brandon Taylor, top-scorer sì con 22 punti e 6 assist ma molto sottotono nella prima metà di gara, ben contenuto in un duello tra esterni razzenti da un motivatissimo Jazz Johnson. Frank Elegar (14 punti, 10 rimbalzi) si fregia di un avvio indiavolato, ma, sul lungo periodo, perde intensità, efficacia e la sfida atletica con la front-line canturina. Interessante la serata dei giovane Diouf: con 8 punti in 15' dalla panchina è uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca.