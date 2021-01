Acqua S.Bernardo Cantù - Openjobmetis Varese 97-82

Di Davide Fumagalli. Il derby del PalaBancoDesio è dell'Acqua S.Bernardo Cantù che supera la OpenjobMetis Varese 97-82 nella 18esima giornata di A e "festeggia" al meglio il debutto in panchina di Piero Bucchi, subentrato in settimana a Cesare Pancotto. I brianzoli fermano la striscia di quattro sconfitte, l'ultima pesantissima a Pesaro, e conquistano la quinta vittoria stagionale, la seconda in altrettanti confronti coi biancorossi e la 60esima in 148 incontri. Le 15 triple segnate e i 23 assist fanno la differenza per l'Acqua S.Bernardo che si gode i 18 punti di Smith, i 17 di Gaines, i 15 di Johnson, ma soprattutto i 16 di Gabriele Procida, ancora una volta incantevole il classe 2002. Viceversa è il sesto ko di fila per la squadra di Bulleri, fanalino di coda della classifica con 3-11 di record e anche tre gare da recuperare: a Desio non basta la doppia doppia di Scola, 14 punti e 11 rimbalzi, i 17 punti di De Vico e i 18 con 4 assist, senza errori al tiro (6 su 6 dal campo) per Giovanni De Nicolao.

Procida è un talento scintillante, 16 punti contro Varese

A Desio il derby inizia in equilibrio, le squadre rispondono colpo su colpo, Cantù prova un timido allungo sul +5 con una tripla di Smith, Varese impatta sul 23-23 con una schiacciata da Top 10 di Morse e alla prima pausa è 25-23 per l'Acqua S.Bernardo. Nel secondo periodo i brianzoli scappano fino a +8 con Gaines e tre canestri del talentino Procida (43-35), l'Openjobmetis accorcia con un pimpante De Vico (11 nel primo tempo) e all'intervallo il tabellone dice 48-42 per la formazione di Bucchi.

Pista libera per il decollo con schiacciata di Morse

Nella ripresa la musica non cambia, Cantù mantiene la testa avanti, Pecchia fa +10 con una bomba, Varese resta in corsa e rimonta fino a -4 con le iniziative di uno splendido Giovanni De Nicolao, poi Morse realizza da sotto il 71-66 con cui si va all'ultimo riposo. I 10' conclusivi sono dell'Acqua S.Bernardo: Johnson segna due bombe per il +9, Leunen lo imita per il +11 (83-72), e poi torna al lavoro Procida che chiude il discorso con altri 8 punti filati, compreso un canestro in uno contro uno con Scola, per il massimo vantaggio sul +16 (90-74).

Anthony Morse prende l'ascensore e stoppa Gaines

Il finale è 97-82, Cantù reagisce bene al cambio di allenatore e guarda con fiducia al match di domenica prossima al Taliercio contro Venezia. E' crisi nera invece per Varese che giovedì avrà un altro recupero complicato sul campo di Brindisi, poi domenica in casa ospiterà la Vanoli Cremona, altra formazione in un momento poco brillante.

Cantù : Leunen 10, Procida 16, Smith 18, Thomas 8, Gaines 17, Baparapè ne, Bigby-Williams 4, Lanzi ne, Bayehe 2, Pecchia 7, Johnson 15, Caglio ne. All. Bucchi.

: Leunen 10, Procida 16, Smith 18, Thomas 8, Gaines 17, Baparapè ne, Bigby-Williams 4, Lanzi ne, Bayehe 2, Pecchia 7, Johnson 15, Caglio ne. All. Bucchi. Varese: Morse 8, De Nicolao 18, Jakovics 12, De Vico 17, Virginio ne, Strautins 4, Librizzi ne, Scola 14, Ruzzier 4, Ferrero 5, Van Velsen ne. All. Bulleri.

Highlights: Cantù-Varese 97-82

