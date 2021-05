Basket

Basket, Serie A: che altruismo di Spissu! Regala i canestri a Burnell e Bendzius

Marco Spissu in versione "Babbo Natale" in gara-2 tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. Il play della Dinamo piazza due recuperi difensivi e corre in campo aperto, ma anziché segnare regala due assist per i comodi canestri della coppia Burnell-Bendzius.

00:00:43, 3 minuti fa