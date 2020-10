Basket

Basket, Serie A: che finale per Reggio Emilia, l'Aquila va al tappeto

Finale pazzesco per la Reggiana a Trento: tre giocate decisive per ribaltare e vincere il match, con le triple di Johnson e Bostic, e in mezzo la terrificante stoppata di Elegar a Browne.

