Basket, Serie A: Christian Mekowulu vola: due gran stoppate nella vittoria a Trento

Christian Mekowulu protagonista nella metacampo difensiva nella vittoria della sua De'Longhi Treviso a Trento: eccolo volare in due occasioni (la seconda decisiva nel finale punto-a-punto) per cancellare due tentativi in avvicinamento di Gary Brown e JaCorey Williams.

