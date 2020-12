Basket

Basket, Serie A: coach Djordjevic perde la testa e viene espulso dopo 8'

Inizio da incubo per la Virtus Bologna contro Sassari che, oltre allo svantaggio, perde anche coach Sasha Djordjevic, espulso per somma di falli tecnici dopo appena 8'. Sull'ennesimo contatto non fischiato per Teodosic, l'allenatore serbo perde la testa ed eccede con le proteste contro gli arbitri, finendo anzitempo negli spogliatoi.

00:00:49, 1384 Visualizzazioni, 06/12/2020 A 15:42