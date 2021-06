Le dichiarazioni a caldo con cui coach Ettore Messina ha commentato la sconfitta della sua AX Armani Exchange Milano nella decisiva gara-4 delle LBA Finals che ha visto la Virtus Segafredo Bologna conquistare lo scudetto con un netto 4-0.

"Faccio i complimenti alla Virtus, sono stati bravi a ricompattarsi dopo la fine dell’Eurocup, e non era facile per loro riuscirci. La mia sensazione è che fossimo arrivati in forte debito fisico e mentale. L’anno prossimo proveremo a tornare a questo punto della stagione pronti a competere. Nonostante questo voglio fare comunque i complimenti ai ragazzi perché nel complesso è stata una bellissima stagione".

Highlights gara-4: Virtus Bologna-Olimpia Milano 73-62

