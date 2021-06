Le parole a caldo con cui coach Ettore Messina commenta la sconfitta in gara-3 delle LBA Finals sofferta dalla sua AX Armani Exchange Milano sul campo della Segafredo Arena di Bologna.

"Complimenti a loro per la prestazione e la continuità che hanno avuto, ma ringrazio anche i miei giocatori per avercela messa tutta, hanno speso davvero fino all’ultima goccia di sudore. Proveremo a riguardare il filmato, a capire cosa possiamo fare, cercheremo di ritrovare energie anche se in questo momento fatico a immaginare dove possano essere. Li lasceremo tranquilli e cercheremo di fare qualcosa per allungare la serie. Non voglio dire che hanno vinto, ma sul 3-0 la situazione è evidente, con noi che diamo la sensazione di fare una fatica enorme nelle condizioni in cui siamo"

"Ci proveremo, in fondo è sempre una partita di basket e si proverà sempre a trovare il modo di spuntarla, ma in questo momento è chiaro che esiste un deficit di energia fisica e nervosa piuttosto evidente. Loro sono stati bravi a ricompattarsi dopo mesi complessi, e questo è un merito che bisogna riconoscere a Djordjevic, ai giocatori e alla società, perché non era da tutti".

