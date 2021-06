Le parole a caldo di coach Ettore Messina al termine di gara-2 delle LBA Finals, persa dalla sua Olimpia Milano per 72-83 contro la Virtus Bologna

"La Virtus ha giocato una partita molto energica, molto gagliarda, noi ci abbiamo messo molto impegno, ma, come mi sembra sia stato chiaro, abbiamo avuto poca freschezza. Abbiamo fatto fatica, avevamo chiesto alla squadra di muovere di più la palla, di penetrare e scaricare, ma l’energia fisica in difesa è stata poca. Penso anche poche gambe nei momenti cruciali per tirare con le percentuali necessarie. I ragazzi ci hanno messo tanto impegno, ora dire che la finale è in salita è un eufemismo. Andiamo a giocare a Bologna gara-3 e vediamo cosa succede. L’impegno non è mancato e, ripeto, in alcuni momenti non abbiamo avuto gambe in difesa e in attacco per tirare con buone percentuali, ma è ovvio che avendo una squadra stanca faremo dei cambiamenti".

"Tutte le volte che abbiamo giocato contro la Virtus, incluso prima che arrivasse Marco Belinelli, abbiamo vinto sempre partite punto a punto, non li abbiamo mai asfaltati. In Supercoppa, abbiamo vinto una partita molto combattuta; a Bologna a Natale abbiamo vinto una partita punto a punto per tutta la sua durata, con vantaggi minimi; l’ultima volta che li abbiamo affrontati abbiamo avuto qualche momento in cui abbiamo guidato bene, ma poi sono rientrati ed è stata punto a punto per tutto l’ultimo quarto. Non è una novità. Sono una squadra che ha vinto tantissimo in Eurocup, compresa la prima partita di semifinale, che ha aggiunto un giocatore come Belinelli, con Abass che sta dando minuti importanti, Ricci che sta giocando ottimi playoff, che può permettersi di tenere fuori un americano (Josh Adams – ndr). Non sono stupito del loro potenziale, anche se magari per altri motivi hanno avuto una stagione travagliata, ma sono dove dovevano essere, con 25 partite meno di noi e grande morale".

