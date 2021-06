Le dichiarazioni a caldo con cui coach Sasha Djordjevic ha commentato la vittoria della sua Virtus Segafredo Bologna nella decisiva gara-4 delle LBA Finals, partita-chiave per la conquista del 16° Scudetto in una serie dominata per 4-0 contro l'AX Armani Exchange Milano.

"In questa vittoria sento tanto orgoglio. È il primo passo, e spero che questa società possa sempre giocare finali per vincere titoli. I ragazzi giocano per me? Sì, giocano anche per me. Sono orgogliosissimo di loro. Ragazzi come questi non si trovano da nessuna parte".

"Vorrei dedicare questo Scudetto a tutti i tifosi, e non soltanto i nostri, che hanno perso un anno di basket a causa della pandemia. E ai miei ragazzi, ovviamente, che hanno sopportato le mie urla tutti i giorni, al mio staff, ai medici e ai dottori".

"Il mio futuro? Non so dire nulla. In questo momento lasciatemi soltanto toccare la Coppa, prendere la medaglia, e poi si vedrà".

