La sesta giornata di Serie A si apre con una sorpresa, col successo della Virtus Roma per 70-64 al PalaLeonessa contro la Germani Brescia! I capitolini, reduci da 4 sconfitte in fila, fanno l'impresa nonostante i problemi a livello societario e i due giorni senza allenamenti per una positività al Covid, centrano la prima vittoria esterna della stagione e agganciano a 4 punti proprio la Germani, in grande difficoltà e alla quarto ko di fila considerando anche l'Eurocup (battuta in settimana in casa dal Boulogne-Metropolitans). La squadra di Enzo Esposito gioca un gran primo quarto (29-18) ma poi non riesce a ripetersi nei tre periodi successivi e così subisce la beffa: pesa il 4 su 21 da tre, in generale la prova è sottotono fatta eccezione per Ristic, l'unico in doppia cifra con 14 punti. Applausi invece per la squadra di Piero Bucchi (primo successo in carriera contro Esposito dopo 5 ko, ndr) che tira col 67% da due e ha un Luca Campogrande in versione extralusso con 19 punti, massimo in carriera in A, e 5 triple realizzate; sugli scudi anche l'ex di turno Dario Hunt, un totem con 14 punti e 10 rimbalzi.