Si giocherà martedì prossimo 19 gennaio alle ore 17 il recupero della sfida tra Vanoli Cremona e AX Armani Exchange Milano, valida per la 15esima giornata di Serie A, ultima del girone di andata. Il match era originariamente previsto ieri, domenica 10 gennaio, alle ore 17 al PalaRadi ma la Lega di A è stata costretta al rinvio data l'impossibilità per l'Olimpia a presentarsi alla gara, essendo bloccata da venerdì in Spagna per la forte nevicata che ha colpito Madrid e che ha paralizzato il traffico aereo da e per la capitale spagnola.

La sfida è decisiva soprattutto per la Vanoli di Paolo Galbiati dato che in palio c'è l'ultimo posto per le Final Eight di Coppa Italia di Assago dall'11 al 14 febbraio: infatti Cremona è qualificata con una vittoria, perdendo sarebbe invece Reggio Emilia a staccare il pass per il torneo del Mediolanum Forum.

Il calendario dell'AX Armani Exchange è davvero fitto: questa settimana doppio turno di Eurolega con Valencia e a Berlino con l'Alba, domenica alle 12 c'è il match di campionato con Reggio Emilia, poi martedì 19 il recupero con Cremona, giovedì in casa in Eurolega contro il Bayern Monaco, ancora Serie A a Treviso, e l'ultima settimana di gennaio altro doppio turno di Eurolega, in casa con Olympiacos e Zenit, e infine domenica 31 sempre in casa in campionato con Trieste.

