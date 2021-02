La Vanoli Cremona sfata il tabù PalaRadi e supera la Dolomiti Energia Trentino per la prima volta sul parquet amico dopo 5 sconfitte di fila contro l'Aquila! La squadra di Paolo Galbiati si impone 95-87 nel lunch match della 20esima giornata di Serie A, interrompe una striscia di 5 sconfitte in fila e sale a 14 punti in classifica, a +2 sui rivali di giornata, nel bel mezzo di un vero incubo dato che sono all'ottavo ko consecutivo in campionato dove non vincono dal 13 dicembre scorso. Cremona incappa nel doppio delle palle perse, 12 a 6, ma stravince la lotta a rimbalzo, 50 a 33 (14-8 in attacco) e smazza ben 23 assist contro i soli 9 degli avversari (9 del solo Poeta e 7 di TJ Williams per i lombardi, ndr): la Vanoli manda sei giocatori in doppia cifra, spicca l'ex di turno Mian con 17 punti, segue a 15 Jarvis Williams e a 13 ci sono Lee e Hommes. Per Trento brillano i soliti Maye e Williams, 24 e 22 punti, Browne ne aggiunge 17 mentre Sanders chiude a 11, tutti nel primo tempo; sostanzialmente nulla l'apporto degli altri e questo non è un buon segnale per Lele Molin e il suo staff.