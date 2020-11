A quanto pare sono bastate poche partite, 6 in campionato per la precisione, per saturare la ferita nel cuore dei tifosi di Brindisi dopo l'addio in estate di Adrian Banks in direzione Fortitudo Bologna. Sì perchè l'arrivo di D'Angelo Harrison pare aver riempito in poco tempo il vuoto lasciato dall'asso di Memphis a suon di prestazioni notevoli e incoraggianti: il nativo di Anchorage, Alaska, è diventato ormai il nuovo beniamino dei tifosi biancazzurri grazie anche ad un carisma debordante, ad una personalità forte e a doti di leadership che traspaiono ogni volta che mette piede sul parquet.

D'Angelo Harrison con una tripla direttamente dall'Alaska

I 22 punti segnati contro la Fortitudo Bologna, la squadra del grande ex Banks, 17 dei quali nel solo primo quarto, sono l'ultima tassera di un puzzle entusiasmante per l'inizio di stagione di Harrison e in generale della Happy Casa, seconda in classifica da sola con 10 punti alle spalle della capolista imbattuta Olimpia Milano. La squadra di Frank Vitucci, pur avendo rivoluzionato il roster in estate con perdite non da poco (John Brown e Tyler Stone, oltre a Banks, ndr), ha infilato 5 vittorie dopo il ko all'esordio a Venezia (era dal 2013/14 che Brindisi non iniziava con cinque vittorie su sei gare) e promette di essere una pericolosa mina vagante in questa interessante Serie A 2020-21.

Segnare è l'ultimo dei problemi

D'Angelo Harrison è uno scorer puro, un attaccante di razza, uno che sa mettere punti, e tanti, in ogni momento e in ogni modo. Anche contro la Fortitudo ha messo in mostra tutto il suo repertorio: può segnare da fuori, anche da lontanissimo, da distanza intermedia col palleggio-arresto-tiro, e può attaccare il ferro, sia fronte, sia spalle al ferro, sia in situazioni di pick and roll. Rispetto a Banks è meno playmaker e riesce a coinvolgere di meno i compagni, però è bravissimo a realizzare e quando si accende, è difficile da fermare perchè può produrre serie di canestri che nessuna difesa può arginare (vedasi i 17 punti nel primo quarto con Bologna).

Pur non essendo altissimo per il ruolo di guardia (193 cm) e non avendo un atletismo sopra la media, Harrison è molto bravo a sfruttare il fisico roccioso, tosto sia nella parte bassa, sia nella parte alta del corpo. Per questo motivo riesce ad arrivare fino in fondo e a superare anche i lunghi avversari, andando a segnare e subendo spesso il fallo per potenziali giochi da tre punti (primo per falli subiti assieme a Leday di Milano, 5.7 a partita, ndr): è un autentico "bulldozer" e la sua presenza si fa sentire anche a rimbalzo (3.6 di media non sono pochi per una guardia).

In Serie A viaggia a 19.7 punti di media (terzo marcatore dopo Scola, 24.2, e Logan, 19.8) ed è sempre andato in doppia cifra: se si escludono gli 11 punti dell'esordio nella sconfitta a Venezia, non è mai stato sotto i 18, con 22 punti contro Roma e Fortitudo, e il massimo di 27 contro Treviso. Sta anche tirando bene a livello di percentuali, come dimostrano il 51% da due, il 33% da tre su oltre 7 tentativi di media a gara (4° dietro a Hommes, Baldasso e Doyle) e il 92% ai liberi.

In generale D'Angelo Harrison ha sempre segnato tanto a tutti i livelli in carriera: nei quattro anni in NCAA a St. John's in Big East è sempre stato oltre i 17 punti di media (nel 2013-14 ha vinto il premio Haggerty Award riservato al miglior giocatore dei college della città di New York), oltre 13 di media nei primi due anni in Europa, in Turchia all'Usak Sportif, poi 16.9 col Galil Bilboa in Israele, 16.2 in Russia all'Enisey, 15.9 in Francia con Le Portel, e 17 lo scorso anno di nuovo in Israele col Maccabi Rishon Lezion, cifre decollate nei playoff della Winner League a 24.8 punti di media.

D'Angelo Harrison demolisce Treviso con 27 punti

La finale col Maccabi Tel Aviv e l'intuizione di Vitucci

A far scoccare la scintilla tra Harrison e Brindisi è stata la finale del campionato israeliano, post lockdown, che ha visto il Rishon Lezion cedere in volata 86-81 al più quotato Maccabi Tel Aviv. In quel match D'Angelo fu clamoroso, autore di una prestazione superlativa da 38 punti (12/19 dal campo e 5/8 da tre punti) con 6 rimbalzi e 5 assist. Ecco, in quel momento Frank Vitucci, coach dell'Happy Casa, decise che quello era l'uomo giusto per sostituire Adrian Banks:

L'ho contattato personalmente e lui, dopo il colloquio e qualche giorno di riflessione col suo agente, mi ha scritto via sms "Deal Done" ovvero affare fatto. È un grande professionista. Su Synergy, il portale tecnico degli allenatori, ha un account dove studia per far crescere le sue prestazioni e quelle dei colleghi che ritiene validi. Che colpo per noi. Se l'avessimo perso ci saremmo mangiati le mani

Viene dall'Alaska ma il carattere è incendiario

D'Angelo Harrison, classe 1993, è nato ad Anchorage, in Alaska, zona che ha sfornato altri notevoli giocatori come Trajan Langdon (visto a Duke, poi alla Benetton Treviso e al CSKA Mosca) e Mario Chalmers (Kansas, Miami Heat e Virtus Bologna fra le altre), ma è cresciuto cestisticamente tra il Texas, dove ha fatto l'high school, e New York City, sede del college di St. John's. In questo percorso il carattere di "Dee", come viene soprannominato, è stato forgiato, indurito, limato, anche per superare un'infanzia segnata dall'abuso di droga di sua madre e dalla prigionia di suo fratello "Drizzy" con cui c'è un legame fortissimo.

Inevitabile che Harrison sia diventato un giocatore dalla grande personalità, un leader emotivo e carismatico oltre che tecnico, uno che tende ad alzare la voce in campo e a far trasparire le proprie emozioni. A volte esagera e finisce per scaldarsi con gli arbitri, ma in generale lo fa perchè è un super agonista e quando fa azioni e canestri di un certo peso, non ha paura a farlo notare con sguardi, parole e gesti di sfida da puro playgrund, e a coinvolgere il pubblico. Anche per questo motivo, e forse pure perchè si è autodefinito "il giocatore di basket più tatuato di sempre", è da subito entrato nel cuore dei tifosi di Brindisi e ha colmato il vuoto lasciato da Adrian Banks.

Highlights: Brindisi-Fortitudo Bologna 100-74

