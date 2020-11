Dopo l'1-1 in Supercoppa, il primo derby di Bologna del campionato si è concluso con un netto +20 (91-71) in favore della Virtus. La partita ha fornito molte indicazioni sul momento e sul DNA delle due squadre: andiamo ad analizzare gli aspetti-chiave.

È arrivato il Black Friday su Eurosport! Accedi alla nostra incredibile offerta e goditi tutti gli eventi di basket nel 2021 scontati del 50% sul prezzo annuale!

Serie A Milos Teodosic, l'assist dell'anno fa il giro del mondo 4 ORE FA

Porte chiuse, ma derby vero

Per la prima volta nella storia, il derby di Bologna si è giocato a porte chiuse, privato di quell'atmosfera di contorno che lo rende una delle classiche più accese e affascinanti d'Europa. Ma i timori per le possibili ripercussioni sulla qualità della partita dovute all'assenza del fattore tifo si sono rivelati infondati, a testimonianza del fatto - triste, se vogliamo - che i giocatori si siano ormai abituati a contesti asettici. Sul parquet è stata battaglia, dalla palla a due alla sirena, combattuta con la vera ferocia di un derby. Anzi, è stata probabilmente la prima vera partita di campionato in cui la Virtus ha rispolverato quello stesso animo famelico e spietato che le aveva permesso di dominare la Serie A nella scorsa stagione, fino alla sospensione per la pandemia. E chissà se, una volta riaccesa, la fiamma non possa continuare a bruciare per altre settimane.

La crescita esplosiva di Alessandro Pajola

Giovane, italiano, prodotto del vivaio virtussino. Non si poteva sperare in un MVP migliore di Alessandro Pajola. La sua serata è stata fenomenale su entrambi i lati del campo, per la maniera in cui ha annullato Adrian Banks e il modo con cui ha azzannato a ripetizione il ferro, totalizzando il suo career-high (14 punti) proprio nella partita più attesa dell'anno. In generale, la crescita di Pajola a livello tecnico, tattico e caratteriale all'interno della squadra non è più un segreto. Gli equilibri difensivi della Virtus sono dettati sempre più dalla sua carica agonistica ed energetica e dall'efficacia del suo lavoro in marcatura sul pallone e sulle prime linee di passaggio, ma se le qualità caratteriali sono sempre state il suo punto di forza, i progressi compiuti nella metacampo offensiva lo stanno gradualmente portando al ruolo di giocatore totale e completo. Già miglior recuperatore di palloni del campionato (2.1 di media a gara), rispetto alla scorsa stagione Pajola ha migliorato in maniera netta la produzione offensiva (+2.9 punti, +1.1 assist) e le percentuali al tiro (+12.5% da due, +21.2% da tre, +5.0% ai liberi).

Milos Teodosic, essere protagonisti senza segnare

Milos Teodosic è il top-scorer della Virtus, l'unico a viaggiare in doppia cifra di media in questo inizio di campionato (14.6 punti). Ma nel derby è bastata una manciata di canestri (7 punti con 3/7 al tiro e 0 triple a segno per la prima volta in stagione) per essere comunque dominante. Se Pajola è esploso con il suo career-high realizzativo (14 punti), anche i 14 assist serviti da Teodosic valgono la miglior prestazione personale in Italia. La stella della Virtus è riuscita a combinare in maniera unica spettacolarità ed efficacia pescando, uno ad uno, tutti i possibili protagonisti nei vari momenti della partita, e dimostrando una capacità di lettura delle situazioni di gioco e di intuizione del feeling con la partita dei propri compagni che si addice soltanto a pochissimi campioni alle nostre latitudini. E quell'assist per Pippo Ricci saremo destinati a rivederlo in tante Top 10 per molti anni a venire.

Milos Teodosic con l'assist dell'anno, no look per Ricci

Adrian Banks, sei davvero tu?

9 punti, 4/15 al tiro, -17 di plus/minus in 38 minuti. Sfiancato dalla marcatura a filo spinato di Pajola e ingabbiato dalla staffetta Adams/Markovic, Adrian Banks è stato il flop più grosso in casa Fortitudo, incapace di trovare contromosse al prevedibile piano-partita con cui la Virtus si è dannata per estrometterlo della partita tagliando così la testa all'attacco avversario. La partita negativa di Banks non è, suo malgrado, un unicum in questa stagione, anzi: quel giocatore arrivato in pompa magna come capocannoniere del campionato sta ora viaggiando in una scomoda seconda classe col rischio di scivolare malamente anche in terza. Vero, il ruolo e le richieste sono differenti, anche al netto dei tanti problemi di infortuni che lo costringono a giocare molti minuti da playmaker, ma tutti gli indicatori offensivi sono in netta picchiata rispetto ai massimi toccati nella scorsa stagione, a parità di minutaggio (32.3): Banks segna 5.9 punti in meno (da 21.2 a 15.3) e tira peggio nonostante un numero di conclusioni minore (-3.9% da due e -0.9% da tre con 2.5 tiri totali in meno, e addirittura -15% ai liberi).

La Fortitudo può (deve) solo migliorare

Ultima in campionato con un record di 1-7 e sconfitta anche nell'unica gara di Champions League disputata finora, la Fortitudo è già ben oltre le classiche "spalle al muro". Ma, nonostante il -20 a tabellone nel derby, sarebbe ingiusto asserire che la Effe abbia giocato una brutta partita. Al netto delle difficoltà di organico e della situazione, l'Aquila ha retto a lungo, facendo anche corsa di testa nella prima parte di gara, quando, tenendo un ritmo alto e sfruttando alla perfezione le occasioni in transizione, è riuscita a giocare una pallacanestro molto efficace di chiara impronta sacchettiana. Certo, non è molto, ma pur sempre un'interessante e promettente base di partenza su cui poter ricostruire la chimica di una squadra che non ha ancora trovato equilibri interni e la capacità di assorbire la filosofia di un allenatore su cui si era puntato molto nella rivoluzione estiva, tesa a dare al gruppo una chiara impronta offensiva, spettacolare e moderna, sulla falsariga di quanto costruito dallo stesso Meo Sacchetti a Cremona. La pausa per le Nazionali permetterà alla Fortitudo di recuperare gli infortunati e di tornare a lavorare a pieno regime, giorni cruciali per ripresentarsi al via con la vera faccia attesa. A questo punto della stagione non sono ammissibili altri errori.

Riguarda il derby di Bologna tra Fortitudo Lavoropiù e Virtus Segafredo in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Fortitudo Lavoropiù Bologna - Segafredo Virtus Bologna Serie A | 9a giornata 02:09:46 Replica

Serie A Solida e spietata: la Virtus Bologna vince il derby 91-71 20 ORE FA