Nove punti in 18 minuti, 1/7 al tiro, 3 palle perse, -13 di plus/minus, il dato peggiore su sponda Virtus. Leggere la stat-line del debutto di Marco Belinelli potrebbe risultare scomodo, o rischioso, ma aspettarsi una partita diversa sarebbe stato probabilmente lontano da ogni logica sportiva. Parliamo di un giocatore fermo da cinque mesi e, soprattutto, ripiombato in maniera diretta e improvvisa nel bel mezzo non soltanto di una squadra con un certo tipo vissuto e chimica alle spalle, ma anche in un campionato che non tocca da 13 lunghissimi anni. Ossia la stragrande maggioranza della carriera, anni migliori compresi.

Da sesto uomo specialista a seconda punta offensiva

Serie A Milano vince nel giorno di Belinelli: Virtus battuta 73-68 17 ORE FA

Lo shift tra NBA e Serie A (o basket europeo in generale, considerando anche l'importanza del cammino della Virtus in Eurocup, pronta a cominciare le Top 16 dal prossimo 13 gennaio) avrà bisogno di un periodo-ponte di adattamento, anche per recuperare quella forma fisica ancora lontana dal top. Il Belinelli di oggi non è più il giocatore che indossava quella stessa casacca delle V Nere 17 anni fa e nemmeno la versione più matura e migliorata vista in seguito con la Fortitudo Bologna: è un veterano che compirà 35 anni fra tre mesi, con un chilometraggio abbondante alle spalle e, soprattutto, con un mindset ormai impostato da tempo nel ruolo di comprimario e specialista.

Marco Belinelli of Segafredo looks over during the LBA Legabasket match between Virtus Segafredo Bologna and Dinamo Banco di Sardegna Sassari o italian basketball campionship 2020/2021 at Segafredo Arena on December 06, 2020 in Bologna, Italy Credit Foto Getty Images

Lavorare sulle parti migliori del proprio gioco (tiro in primis e tutto quello che ne consegue tra capacità di movimento senza palla e letture per trovare le spaziature migliori sul perimetro) ha pagato dividendi altissimi sull'altra sponda dell'Oceano, regalandogli una carriera molto più lunga rispetto alle aspettative iniziali, il privilegio di poter lavorare con un Maestro assoluto del gioco come Gregg Popovich e gli allori di unico italiano capace di vincere in NBA (titolo del 2014 con gli Spurs e Three-Point Contest all'All Star Game dello stesso anno), ma il passaggio da sesto uomo a seconda punta offensiva di fianco a Milos Teodosic necessiterà di un gran lavoro di adattamento mentale e di approccio al gioco stesso prima che tecnico-tattico, area in cui il giocatore non è minimamente in discussione.

Ampliare il gioco: a Bologna serve il Belinelli azzurro

Contro Milano, Belinelli ha giocato la sua partita, segnando un solo canestro, sì, ma prendendo quelle soluzioni che ci si aspettava da lui. Con un paio di forzature, certo, ma sono insite nel pedigree del personaggio e, in parte, legate a quella ruggine che deve essere ancora raschiata. Nel suo ruolo di specialista NBA, Belinelli ha potuto vivere una carriera fruttuosa tirando sugli scarichi o uscendo dai blocchi in un contesto di contorno ad altre superstar accentratrici del gioco e delle attenzioni della difesa, ma nella sua seconda versione bolognese dovrà necessariamente cambiare ampliando il proprio repertorio: servirà un Belinelli differente, più simile alla versione vista in nazionale, dove ha sempre indossato i panni della prima/seconda punta, comportando ovvi cambiamenti nelle attenzioni difensive.

Marco Belinelli è tornato: il primo canestro in maglia Virtus

Shavon Shields gli ha regalato il primo, durissimo, assaggio di difesa faccia-a-faccia all'europea, situazione che si troverà ad affrontare in maniera continuata negli appuntamenti principali della stagione, Eurocup compresa (anzi, soprattutto in Eurocup). Ma la condizione fisica migliorerà e, con essa, andranno a essere limate gradualmente anche quelle forzature e quelle palle perse che hanno arricchito, in negativo, il tabellino del suo esordio contro Milano. Servirà tempo, come in ogni cosa.

Extra-basket: la Serie A ha di nuovo una sfida da livello Eurolega

Per il momento, lasciamo da parte l'aspetto tecnico-tattico e godiamoci, invece, il risvolto d'immagine che Belinelli ha portato alla Virtus e al campionato italiano in generale. Bologna-Milano è stata una partita bellissima, che ha riportato, dopo tanti anni, una sfida di livello Eurolega nella nostra Serie A impoverita. Belinelli contro Datome, Teodosic contro Rodriguez, Kyle Hines in mezzo all'area: nomi, protagonisti, intensità, durezza, spettacolo, gli ingredienti ci sono stati tutti. Gli stessi del periodo d'oro del nostro basket a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Ripartiamo da qui. Tutto il resto, anche il miglior Beli, col tempo, verrà.

Belinelli: "La Virtus mi fa sentire un giocatore importante"

Riguarda Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Segafredo Virtus Bologna - AX Armani Exchange Milano Serie A | 13a giornata 01:58:35 Replica

Serie A Highlights: Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-73 17 ORE FA