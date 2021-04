Basket

Basket, Serie A: dai-e-vai da manuale tra Marko Filipovity e Tyler Cain

Un fondamentale come il dai-e-vai non passa mai di moda nella pallacanestro, ma soprattutto frutta quasi sempre grandi giocate. La coppia Marko Filipovity e Tyler Cain ci spiega come eseguirne uno da manuale, facendo tremare il ferro della Fortitudo Lavoropiù Bologna.

00:00:26, 2 ore fa