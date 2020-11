Basket

Basket, Serie A: Darius Thompson, 25 punti, è l'MVP per Brindisi

Prova da MVP di Darius Thompson che firma il successo di Brindisi sul campo della Virtus Bologna: per l'ex giocatore di Leiden, in Olanda, sono 25 punti alla fine, il suo massimo in Serie A.

