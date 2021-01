Dopo sette anni è tornato in Italia. Un paio di esperienze in chiaroscuro in NBA e l’exploit in Turchia col Fenerbahçe ci hanno restituito un Gigi Datome più maturo e sempre più indicato a indossare i panni da leader in campionato ed Eurolega, dopo averla vinta, per l’Olimpia Milano. L’ala 33enne si è raccontato al Corriere della Sera da Valencia, dove andrà in scena la sfida contro gli spagnoli: