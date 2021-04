Basket

Basket, Serie A: Delia finta il passaggio e poi vola a schiacciare

Marcos Delia dà spettacolo nella vittoria della sua Allianz Pallacanestro Trieste sulla Carpegna Prosciutto Pesaro. Il centro argentino non solo disputa la miglior prova in carriera nel nostro campionato, chiudendo con 25 punti (9/12 al tiro) e 7 rimbalzi, ma regala anche giocate spettacolari. Qui finta il passaggio in angolo e poi parte in palleggio per volare sopra al ferro.

00:00:32, un' ora fa