Basket

Basket, Serie A: devastante Mitchell Watt, 30 punti contro Brescia

Il miglior Mitchell Watt visto in questo campionato guida Venezia al successo su Brescia, e quindi ai playoff. Per il centro mancino ci sono 30 punti, massimo in carriera in Serie A, con 9 su 13 da due e 32 di valutazione.

00:02:11, un' ora fa