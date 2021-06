coach Ettore Messina dopo L'analisi a caldo didopo la sconfitta sofferta dalla sua AX Armani Exchange Milano per 83-77 in gara-1 delle LBA Finals contro la Virtus Segafredo Bologna.

"Al ritorno dalle Final Four, purtroppo, c'è sempre un rimbalzo negativo, e temevo di vedere una partita così già a Venezia, in gara-3. Invece, lì siamo riusciti a trovare energia e coesione, mentre oggi abbiamo disputato una gara mediocre. Complimenti alla Virtus, ha vinto con merito. Noi siamo riusciti a rientrare fino al -2, nonostante tutto, poi Markovic l'ha chiusa. Teodosic ha giocato una grande partita e, più in generale, sono stati più intensi e capaci di muovere la palla con maggior fluidità ed efficacia".

"In difesa siamo stati inguardabili per trenta minuti, e in attacco abbiamo giocato con tanti isolamenti, in maniera individuale, senza riuscire quasi mai a creare vantaggio. Abbiamo anche sbagliato tanti tiri aperti. Ci siamo innervositi, ovviamente, perché ci siamo accorti che non stavamo facendo le cose come avremmo voluto. Non voglio fare processi a nessuno, perché finora abbiamo disputato tutti una stagione eccellente. Oggi è arrivata una partita mediocre, ma prendiamola così com'è e proviamo a giocarne una migliore lunedì in gara-2. Possiamo migliorare in tutti gli aspetti del gioco rispetto a questa sera, vedremo se riusciremo a farlo".

