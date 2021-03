Basket

Basket, Serie A: Fernandez segna da lontanissimo, oltre la sirena però

Il suono della sirena non permette di convalidarlo, ma il canestro di Juan Fernandez non può passare inosservato. Pazzesco tiro dalla propria area, in perfetto stile "lancio del disco", e bersaglio dopo rimbalzo sul tabellone. Il Lobito prepara un posto per i Giochi di Tokyo.

00:00:41, un' ora fa