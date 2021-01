Sarà l'eccellenza dell'alta velocità ad affiancare la Lega Basket per le Final Eight di Coppa Italia 2021: Frecciarossa diventa title sponsor dell'evento che assegnerà il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa di settembre, conquistata dall'AX Armani Exchange Milano. La Frecciarossa Final Eight 2021 si disputerà tra giovedì 11 e domenica 14 febbraio nella cornice del Mediolanum Forum di Assago, Milano, e sarà interamente trasmessa su Eurosport. Il programma ricalcherà quello delle scorse stagioni: giovedì e venerdì andranno in scena i quarti di finale, sabato 13 le due semifinali e domenica 14 si disputerà il match decisivo per il titolo.